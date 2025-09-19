Bigg Boss 19 Kunickaa Sadanand Targets Abhishek Bajaj Says Koi Bhi Decent Family Apni Ladki Isse Shadi Nahi Karwaega Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद ने फिर साधा अभिषेक बजाज पर निशाना, बोलीं- कोई भी अच्छा परिवार..., Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद ने फिर साधा अभिषेक बजाज पर निशाना, बोलीं- कोई भी अच्छा परिवार...

कुनिका सदानंद शो में अपनी बात रखने से झिझकती नहीं हैं इसलिए उनकी कई कंटेस्टेंट्स से लड़ाई हो जाती है। अब कुनिका ने फिर अभिषेक बजाज पर निशाना साधा है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 06:48 AM
बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं कुनिका सदानंद। कुनिका ने तान्या मित्तल को लेकर पर्सनल कमेंट किया था जिसके बाद कई कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना ने भी उनका विरोध किया था। वहीं गौरव के साथ उनकी वैसे भी अनबन होती रहती हैं जबकि पहले दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड था। अब कुनिका ने अभिषेक बजाज को लेकर कमेंट किया।

गौरव-तान्या से निराश कुनिका

प्रानित और आवेज दरबार से बात करते हुए कुनिका ने कहा कि कुछ हाउसमेट्स उनको लेकर फालतू कमेंट्स करते हैं जब वह किसी के पास से गुजरती हैं या अकेले बैठी होती हैं। वह बोलीं, ‘इस घर में सबने मेरे खिलाफ बात की है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा जब गौरव खन्ना और तान्या मेरे अगेंस्ट गए क्योंकि वे मेरे लोग हैं।’

अभिषेक को लेकर फिर किया कमेंट

इसके बाद प्रानित, कुनिका से किसी भी कंटेस्टेंट की परवरिश को लेकर कमेंट करने से मना करते हैं। लेकिन वह मानती नहीं है और अभिषेक को लेकर बोलती हैं कि कोई भी अच्छी फैमिली अगर ये शो देख रहा होगा और अपनी लड़की ब्याह करना चाहेगा तो बजाज को तो बिल्कुल नहीं देगा अपनी लड़की।

प्रानित फिर बोलते हैं कि अगर कोई गलती करता है तो सामने वाले को उसे समझाना होगा। लेकिन कुनिका बोलती हैं कि अगर कोई एक गलती बार-बार करेगा तो ये उनकी आदत बन जाती है।

बिग बॉस 19 के बारे में बता दें कि 24 अगस्त से शुरू हुआ यह शो अब तक दर्शकों को पसंद आ रहा है। पिछले हफ्ते नतालिया और नगमा मिराजकर शो से बाहर हुए हैं।

