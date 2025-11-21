Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद के बेटे ने बताया, कौन हो सकता है इस सीजन का विनर

संक्षेप: कुनिका सदानंद के बेटे हाल ही में बिग बॉस शो में आए थे और इस दौरान उन्होंने मां के साथ-साथ बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड किया। अब उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से कौन विनर बन सकता है।

बिग बॉस का यह हफ्ते फैमिली वीक रहा जहां सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले आए। इस दौरान कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल भी आए थे। घर में सभी कंटेस्टेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अब अयान ने अपना प्रिडिक्शन बताया है टॉप 5 फाइनलिस्ट का। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि अगर उनकी मां ट्रॉफी नहीं जीतती हैं तो कौन फिर विनर बनने लायक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टॉप 5 के लिए इनके नाम लिए अयान ने मिर्ची प्लस से बात करते हुए कहा, ‘पहली ही बोल दूं मेरे लिए तो मम्मी विनर है, लेकिन आपने कहा कि मम्मी के अलावा तो मेरे हिसाब से टॉप 5 में गौरव भाई, अमाल भाई, फरहाना, तान्या मित्तल और अशनूर कौर हैं। अगर आप मॉम को ऑप्शन में नहीं रखते हैं तो, नहीं तो मां को मैं जरूर रखूंगा।’

टॉप 3 इनको बोला उन्होंने यह भी बताया कि अगर कुनिका घर में नहीं होतीं तो कौन टॉप 3 में होते। अयान बोले, ‘अगर मां नहीं हैं तो मेरे हिसाब से टॉप 3 में अमाल भाई, फरहाना और गौरव भाई हैं।’

इनका नाम लिया विनर के लिए वहीं उनसे फिर पूछा गया कि इन तीनों में से किसे वह विनर के तौर पर देखते हैं तो अयान ने कहा, ‘सेकेंड लास्ट फरहाना। मुझे लगता है गौरव भाई हैं जो जीत सकते हैं अगर मेरी मां नहीं हैं तो।’