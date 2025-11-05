Bigg Boss 19: अभिषेक और अशनूर को लेकर कुनिका सदानंद बोलीं- जितना मेरे और बेटे के बीच…

संक्षेप: अभिषेक बजाज और अशनूर कौर काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बॉन्ड को लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं। अब कुनिका सदानंद ने दोनों के उम्र के फासले को लेकर कमेंट किया।

बिग बॉस 19 में पिछले कुछ दिनों से अभिषेक बजाज और अशनूर कौर के बीच काफी क्लोज बॉन्ड दिख रहा है। हालांकि दोनों सिर्फ एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग पर लोगों की नजरें काफी हैं और सब कमेंट करते रहते हैं। अब कुनिका सदानांद ने अभिषेक और अशनूर के उम्र के फासले को लेकर कमेंट किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोलीं कुनिका दरअसल, होता क्या है कि किचन में काम करते हुए कुनिका, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी और तान्या मित्तल से बात करते हुए अभिषेक और अशनूर को लेकर कमेंट करती हैं। वह कहती हैं कि पता है अशनूर और अभिषेक में, मेरे और मेरे बेटे के बीच का उम्र का फासला है। मैं जब साढ़े 17 साल की थी तब मेरा बेटा हुआ था।

कुनिका की 16 उम्र में हुई शादी इसके बाद जब तान्या, कुनिका से पूछती हैं कि उन्होंने किस उम्र में शादी की थी तो कुनिका बताती हैं कि उन्होंने 16 की उम्र में शादी की थी। फरहाना फिर बोलती हैं कि उनकी मां की भी कम उम्र में शादी हो गई थी।

कुनिका के इस स्टेटमेंट पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कोई कुनिका के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो कुछ का कहना है कि कुनिका बेवजह दोनों को लेकर कमेंट करती हैं।

अभिषेक-कुनिका की लड़ाई वैसे बता दें कि कुनिका अब अभिषेक से बहुत पंगे लेती हैं जबसे लास्ट वीकेंड का वार में एक टास्क के दौरान अभिषेक, कुमिका को पिशाचनी बोलते हैं।