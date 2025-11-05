Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Kunickaa Sadanand On Age Gap Between Ashnoor Kaur And Abhishek Bajaj Says Dono Ke Beech Itna gap hai
Bigg Boss 19: अभिषेक और अशनूर को लेकर कुनिका सदानंद बोलीं- जितना मेरे और बेटे के बीच…

Bigg Boss 19: अभिषेक और अशनूर को लेकर कुनिका सदानंद बोलीं- जितना मेरे और बेटे के बीच…

संक्षेप: अभिषेक बजाज और अशनूर कौर काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बॉन्ड को लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं। अब कुनिका सदानंद ने दोनों के उम्र के फासले को लेकर कमेंट किया।

Wed, 5 Nov 2025 11:41 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में पिछले कुछ दिनों से अभिषेक बजाज और अशनूर कौर के बीच काफी क्लोज बॉन्ड दिख रहा है। हालांकि दोनों सिर्फ एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग पर लोगों की नजरें काफी हैं और सब कमेंट करते रहते हैं। अब कुनिका सदानांद ने अभिषेक और अशनूर के उम्र के फासले को लेकर कमेंट किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोलीं कुनिका

दरअसल, होता क्या है कि किचन में काम करते हुए कुनिका, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी और तान्या मित्तल से बात करते हुए अभिषेक और अशनूर को लेकर कमेंट करती हैं। वह कहती हैं कि पता है अशनूर और अभिषेक में, मेरे और मेरे बेटे के बीच का उम्र का फासला है। मैं जब साढ़े 17 साल की थी तब मेरा बेटा हुआ था।

कुनिका की 16 उम्र में हुई शादी

इसके बाद जब तान्या, कुनिका से पूछती हैं कि उन्होंने किस उम्र में शादी की थी तो कुनिका बताती हैं कि उन्होंने 16 की उम्र में शादी की थी। फरहाना फिर बोलती हैं कि उनकी मां की भी कम उम्र में शादी हो गई थी।

कुनिका के इस स्टेटमेंट पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कोई कुनिका के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो कुछ का कहना है कि कुनिका बेवजह दोनों को लेकर कमेंट करती हैं।

अभिषेक-कुनिका की लड़ाई

वैसे बता दें कि कुनिका अब अभिषेक से बहुत पंगे लेती हैं जबसे लास्ट वीकेंड का वार में एक टास्क के दौरान अभिषेक, कुमिका को पिशाचनी बोलते हैं।

कौन-कौन हुआ है शो से बाहर होने के लिए नॉमिनेट

बता दें कि इस हफ्ते शो से बाहर होने के लिए जो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं वो हैं अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी। अब देखते हैं कि इनमें से किस कंटेस्टेंट का सफर इस हफ्ते खत्म हो जाएगा।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Bigg Boss 19 abhishek bajaj Aashnoor Kaur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।