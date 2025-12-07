Bigg Boss 19 Finale में आएंगे कार्तिक-अनन्या, पवन सिंह और सनी भी बनाएंगे माहौल मजेदार

संक्षेप: बिग बॉस 19 के फिनाले में कई स्टार्स बतौर गेस्ट आने वाले हैं। शो में बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे आएंगे जो अपनी फिल्म का प्रमोशन भी साथ-साथ करेंगे।

बिग बॉस 19 का फिनाले है और सभी दर्शक इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। सभी जानना चाहते हैं कि इस सीजन का विनर कौन बनेगा। हालांकि फिनाले से पहले कुछ अपडेट्स आए हैं जिसमें बताया गया है कि फिनाले में क्या-क्या होगा। कौन सेलेब्स गेस्ट बनकर आएंगे और फिनाले को और मजेदार बनाएंगे।

कौन-कौन होंगे फिनाले में बिग बॉस से जुड़ी खबरें शेयर करने वाले पेज द खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी के प्रमोशन के लिए आएंगे।

कार्तिक और अनन्या पांडे के अलावा करण कुंद्रा, सनी लियोनी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी आएंगे।

किनके बीच है आखिरी टक्कर बता दें कि फिनाले में ट्रॉफी जीतने के लिए गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, अमाल मलिक और तान्या के बीच टक्कर है। इससे पहले विकिपीडिया के एक पेज में गौरव खन्ना को विनर घोषित करके बताया गया जो स्क्रीनशॉट काफी वायरल हुआ। सभी को लगा कि गौरव ही विनर हैं। हालांकि उस पेज को कोई भी एडिट कर सकता है तो अभी विनर को लेकर कोई जानकारी नहीं है।

वहीं सभी फाइनलिस्ट को फैंस का खूब सपोर्ट मिल रहा है। वहीं गौरव खन्ना को टीवी सेलेब्स का खूब सपोर्ट मिल रहा है। उनके शो अनुपमा से रुपाली गांगुली और शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने उन्हें खुलकर सपोर्ट किया है और कहा कि गौरव ही विनर बनेंगे।