Bigg Boss 18 : क्या गौरव खन्ना की वजह से शो से बाहर हुए मृदुल तिवारी, बोले- अगर आप मुझे…

संक्षेप: बिग बॉस 19 से जबसे मृदुल तिवारी बाहर हुए हैं तबसे ऐसा कहा जाने लगा कि गौरव खन्ना की वजह से मृदुल का बिग बॉस का सफर खत्म हो गया है। अब मृदुल ने इस पर अपनी बात रखी है।

बिग बॉस 19 से मृदुल तिवारी बाहर हो गए हैं। मृदुल के जाने से फैंस को बड़ा झटका लगा है। उनके फैंस तो इसे गलत बता रहे हैं। वहीं ऐसा कहा जा रहा था कि गौरव खन्ना की वजह सेस गौरव बाहर हुए हैं तो इस पर अब मृदुल ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि क्यों उनके फैंस गुस्से में हैं।

क्या बोले मृदुल मृदुल ने फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए कहा, ‘जब मैं बाहर आया, मैं कई वीडियोज देखे उन लोगों के जो घर में बतौर दर्शक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि वोटिंग, कैप्टेंसी टास्क के लिए था, एलिमिनेशन के लिए नहीं। उन्हें यह भी बताया गया कि मैं कैप्टर बन गया हूं और गौरव खन्ना काफी समय से ट्राय कर रहे हैं। यही वजह है कि लोगों ने उनके लिए वोट किए। कुछ को यह भी कहा गया कि मैं खुद चाहता हूं कि गौरव कैप्टन बनें। लोगों ने या फिर गलत समझा या ये मेकर्स का प्लान था।’

उन्होंने आगे कहा, ‘अगर एविक्शन का प्लान था तो वे मुझे नॉमिनेट करते सही से। मेरे दर्शक, जिन लोगों ने मुझे अंदर भेजा, उन्हें मौका देना चाहिए था डिसाइड करने का कि मैं अंदर रह सकता हूं या नहीं। मेरे फैंस को सीधा यही पता चला कि मैं एविक्ट हो गया। मैं उन्हें क्या जवाब दूं अब? वे गुस्से में हैं और सही है। मैं वोट के जरिए एंटर हुआ, लेकिन एविक्शन के दौरान 50 लोग अंदर आए और वोट किया और मैं बाहर हो गया। ये गलत है।’

मुझे जीतते हुए नहीं देखना चाहते तो शो में लिया ही क्यों उनसे पूछा गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि गौरव खन्ना के जीतने के चांस कम बन रहे थे इसलिए उन्हें एलिमिनेट किया गया। इस पर उन्होंने कहा, ‘अगर ये सही है और लोगों को ऐसा लग रहा है तो ये गलत है। अगर आप मुझे जीतते हुए नहीं देखना चाहते तो मुझे शो में लिया ही क्यों। मेकर्स को अच्छे से खेलना चाहिए।’