Bigg Boss 19 Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola Trolled For Not Supporting Him Bigg Boss 19 : गौरव खन्ना को लेकर पत्नी ने नहीं किया कोई पोस्ट तो भड़के फैंस, बोले- कैसी पत्नी हो आप?, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola Trolled For Not Supporting Him

Bigg Boss 19 : गौरव खन्ना को लेकर पत्नी ने नहीं किया कोई पोस्ट तो भड़के फैंस, बोले- कैसी पत्नी हो आप?

गौरव खन्ना के फैंस हैरान हैं कि आखिर उनकी पत्नी आकांक्षा ने क्यों उनको लेकर अब तक कोई पोस्ट नहीं किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकांक्षा को ट्रोल भी किया है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 06:11 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19 : गौरव खन्ना को लेकर पत्नी ने नहीं किया कोई पोस्ट तो भड़के फैंस, बोले- कैसी पत्नी हो आप?

बिग बॉस 19 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक हैं गौरव खन्ना। गौरव की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। फैंस उनके सपोर्ट में खूब मैसेज भी करते हैं। लेकिन फैंस हैरान हैं कि क्यों गौरव की पत्नी आकांक्षा चमोला ने अभी तक गौरव को लेकर एक पोस्ट भी नहीं किया है। अब जब आकांक्षा ने हाल ही में कुछ फोटोज शेयर की तो गौरव के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और पूछा कि आखिर क्यों वह पति को लेकर पोस्ट नहीं कर रही हैं।

लोगों ने क्या कहा

एक यूजर ने कमेंट किया, क्या वह अपने पति से जलती हैं? एक ने पूछा कि आप गौरव को लेकर कुछ बोलती क्यों नहीं हो। वहीं एक ने लिखा कि आपने एक भी सिंगल पोस्ट नहीं किया जिससे गौरव खन्ना के फैंस मोटिवेट हो। कैसी पत्नी हो आप?

आकांक्षा वैसे गौरव के साथ फोटोज शेयर करती रहती थीं। लेकिन जबसे गौरव बिग बॉस गए हैं, उन्होंने एक्टर को लेकर कोई पोस्ट नहीं किया।

आकांक्षा के बारे में बता दें कि वह भी टीवी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने शो स्वरागिनी से करियर की शुरुआत की थी जहां उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया था। इसके बाद वह भूतू शो में भी नजर आ चुकी हैं।

आकांक्षा-गौरव का रिलेशन

वहीं गौरव और आकांक्षा की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों एक ऑडिशन के दौरान मिले थे। दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों दोस्त बने। दोस्ती फिर दोनों की प्यार में बदली और दोनों ने लंबे रिलेशन के बाद शादी कर ली थी।

बता दें कि शो के दौरान गौरव ने बताया था कि उन्हें बच्चे पसंद हैं, लेकिन उनकी पत्नी फिलहाल बच्चे नहीं चाहती हैं।

Bigg Boss 19 gaurav khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।