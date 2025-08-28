'घर में बुआ, मासी, मम्मी जैसी...', कुनिका के 'बॉसी नेचर' पर क्या बोलीं गौरव खन्ना की पत्नी
बिग बॉस 19 के घर में कई सदस्य कुनिका सदानंद के नेचर के बारे में बात करते नजर आ चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि वो लोगों पर हुकुम चलाती हैं। अब गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने उनके नेचर के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा होना उचित है।
बिग बॉस 19 की शुरुआत होते ही इस साल घर में पहुंचे कुछ सदस्य अभी से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। ऐसी ही एक सदस्य हैं कुनिका सदानंद, घर के अंदर के कई सदस्य और सोशल मीडिया यूजर्स का ये मानना है कि कुनिका का नेचर बॉसी है। अब बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने कुनिका के नेचर को लेकर बात की। उन्होंने माना कि उनका नेचर थोड़ा बॉसी लगता है।
स्ट्रॉन्ग हैं कुनिका सदानंद
टेली मसाला के साथ खास बातचीत में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा ने कुनिका के नेचर को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि कुनिका काफी स्ट्रॉन्ग हैं। आकांक्षा ने कहा, मुझे लगता है कि आपको एक दर्जा मिल जाता तो आप अपनी उम्र के हिसाब से एक्ट करने लगते हो। तो वो उनके लिए भी उचित है, मुझे लगता है।"
आंकाक्षा का नेचर है बॉसी?
आंकाक्षा से पूछा गया कि उन्हें बॉसी बोला जा रहा है, इसपर आकांक्षा ने माना की वो बॉसी हैं। उन्होंने कहा, "यार वही बात है ना जैसे हमारे घर की बुआ, मासी, मम्मी जैसी जो हो जाती हैं, तो वो भी घर में सब पर हुकुम चलाती हैं, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं। मुझे लगता है वो ठीक है।"
बता दें, कुनिका सदानंद बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। कुनिका का घर में गौरव खन्ना के साथ रिश्ता भी अच्छा है। कल बिग बॉस के घर में दाल के मुद्दे को लेकर बहस हुई थी, तब नेहल ने कुनिका से कहा था कि क्या वो गौरव के सामने बोल सकती हैं कि उन्होंने ज्यादा दाल ली है। इसपर कुनिका ने कहा था कि वो गौरव को नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा था कि वो खाने के लिए किसी को नहीं बोल सकती हैं।
