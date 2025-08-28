Bigg Boss 19 Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola Reacts Bossy Nature kunickaa sadanand says jaise ghar mein bua massi 'घर में बुआ, मासी, मम्मी जैसी...', कुनिका के 'बॉसी नेचर' पर क्या बोलीं गौरव खन्ना की पत्नी, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola Reacts Bossy Nature kunickaa sadanand says jaise ghar mein bua massi

'घर में बुआ, मासी, मम्मी जैसी...', कुनिका के 'बॉसी नेचर' पर क्या बोलीं गौरव खन्ना की पत्नी

बिग बॉस 19 के घर में कई सदस्य कुनिका सदानंद के नेचर के बारे में बात करते नजर आ चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि वो लोगों पर हुकुम चलाती हैं। अब गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने उनके नेचर के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा होना उचित है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 08:24 PM
share Share
Follow Us on
'घर में बुआ, मासी, मम्मी जैसी...', कुनिका के 'बॉसी नेचर' पर क्या बोलीं गौरव खन्ना की पत्नी

बिग बॉस 19 की शुरुआत होते ही इस साल घर में पहुंचे कुछ सदस्य अभी से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। ऐसी ही एक सदस्य हैं कुनिका सदानंद, घर के अंदर के कई सदस्य और सोशल मीडिया यूजर्स का ये मानना है कि कुनिका का नेचर बॉसी है। अब बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने कुनिका के नेचर को लेकर बात की। उन्होंने माना कि उनका नेचर थोड़ा बॉसी लगता है।

स्ट्रॉन्ग हैं कुनिका सदानंद

टेली मसाला के साथ खास बातचीत में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा ने कुनिका के नेचर को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि कुनिका काफी स्ट्रॉन्ग हैं। आकांक्षा ने कहा, मुझे लगता है कि आपको एक दर्जा मिल जाता तो आप अपनी उम्र के हिसाब से एक्ट करने लगते हो। तो वो उनके लिए भी उचित है, मुझे लगता है।"

आंकाक्षा का नेचर है बॉसी?

आंकाक्षा से पूछा गया कि उन्हें बॉसी बोला जा रहा है, इसपर आकांक्षा ने माना की वो बॉसी हैं। उन्होंने कहा, "यार वही बात है ना जैसे हमारे घर की बुआ, मासी, मम्मी जैसी जो हो जाती हैं, तो वो भी घर में सब पर हुकुम चलाती हैं, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं। मुझे लगता है वो ठीक है।"

बता दें, कुनिका सदानंद बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। कुनिका का घर में गौरव खन्ना के साथ रिश्ता भी अच्छा है। कल बिग बॉस के घर में दाल के मुद्दे को लेकर बहस हुई थी, तब नेहल ने कुनिका से कहा था कि क्या वो गौरव के सामने बोल सकती हैं कि उन्होंने ज्यादा दाल ली है। इसपर कुनिका ने कहा था कि वो गौरव को नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा था कि वो खाने के लिए किसी को नहीं बोल सकती हैं।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।