बिग बॉस में अपनी पर्सनालिटी को नहीं छिपाएंगे गौरव खन्ना; फर्क नहीं पड़ता…

गौरव खन्ना की बिग बॉस 19 में एंट्री हो चुकी है। गौरव खन्ना को कई सालों से बिग बॉस के आफर आ रहे थे, लेकिन इस साल उन्होंने शो के लिए हां किया। गौरव खन्ना ने बताया कि जब वो कानपुर में रहते थे तो उनके कमरे में सलमान खान के पोस्टर होते थे। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 11:33 PM
अनुपमा एक्टर गौरव खन्ना की बिग बॉस में एंट्री हो चुकी है। फैंस को बेसब्री से उनका इंतजार था। फैंस उनकी एंट्री देख काफी उत्साहित हो गए। सलमान खान ने उन्हें स्टेज पर पूछा कि उन्हें लोग क्या कहकर बुलाते हैं, गौरव खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि ग्रीन फ्लैग। गौरव खन्ना को कई सालों से बिग बॉस अप्रोच कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस साल शो के लिए हां किया। उन्होंने कहा कि पहले जब उन्हें अप्रोच किया जाता था तब वो कोई ना कोई शो कर रहे होते थे। गौरव ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कैसा दिखाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अपनी पर्सनालिटी को छिपाने का कोई इरादा नहीं है।

कॉर्पोरेट छोड़ बने एक्टर

घर में जाने से पहले स्क्रीन के साथ खास बातचीत में गौरव खन्ना ने कहा, "बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अपने करियर के इस प्वाइंट पर शो के लिए हां क्यों बोला? लेकिन मैंने हमेशा कुछ अलग किया है। मैं मार्केटिंग में एमबीए की डिग्री के साथ आईटी फर्म में काम करते था, और अलग रास्ता चुनकर एक एक्टर बना। मैं ये शो अपने लिए कर रहा हूं।"

गौरव के कमरे में होते थे सलमान के पोस्टर्स

गौरव खन्ना ने बताया कि उन्हें कई सालों से शो के लिए अप्रोच किया जा रहा था, लेकिन इस साल उन्हें ये शो करने का टाइम मिला। उन्होंने कहा, "मुझे इसके लिए ऑडिशन नहीं करना था। मुझे कुछ शंकाएं थीं। साथ ही, अपने बचपन के हीरो, सलमान खान से मिलकर वो हिचकिचा रहे थे। कानपुर में उन दिनों में मेरे कमरे में सलमान खान के पोस्टर्स होते थे।" गौरव खन्ना ने कहा कि वो एक छोटे शहर के लड़के हैं। मायने नहीं रखता कि आपने कितनी बार भी कैमरा फेस किया हो, पर जब आप बिग बॉस जैसा शो करते हैं तो आप जब घर में चले नहीं जाते हैं, आप नर्वस फील करते हैं। उन्होंने कहा, एक बार मैं अंदर गया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा।"

गौरव को नहीं पड़ता इस बात का फर्क

मेकर्स से चर्चा की बात करते हुए गौरव खन्ना ने कहा कि वो इस चीज को लेकर चिंतित नहीं है कि शो में उन्हें कैसा दिखाया जाएगा। गौरव ने कहा, "मुझे नहीं याद कि मैंने उनसे कहा हो कि मुझे एक तरीके से दिखना है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि लोग ऐसा करते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है, वो मुझे जैसा चाहे वैसा दिखा सकते हैं क्योंकि जो भी दिखाया जाएगा उससे पता चलेगा कि मैं कैसा कर रहा हूं। वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है, और मेरा वो छिपाने का कोई इरादा नहीं है।"

