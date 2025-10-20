Bigg Boss 19 : इस हफ्ते ये हुए घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट, इस कंटेस्टेंट का नाम जानकर होंगे हैरान

संक्षेप: बिग बॉस 19 से इस हफ्ते बाहर होने के लिए कई कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं जिसमें कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

बिग बॉस 19 शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे गेम और गंभीर होता जा रहा है। शो में पहले जो दोस्त थे अब उनके बीच दूरियां आ रही है तो वहीं कुछ नए दोस्त बन रहे हैं। वहीं इस हफ्ते बाहर होने के लिए नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट भी आ गई है और इस बार जो नॉमिनेट हुए हैं उनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे।

कौन हुआ नॉमिनेट इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं वो बिग बॉस तक की रिपोर्ट के मुताबिक हैं गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा और बसीर अली। अब देखते हैं इन कंटेस्टेंट्स में से किसका सफर खत्म होगा।

लोगों के रिएक्शन इस नॉमिनेशन पर लोगों के कई रिएक्शन्स आ रहे हैं। किसी ने लिखा कि नेहल और बसीर की लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी। एक ने लिखा बस बसीर हर हफ्ते नॉमिनेटेड रहता है, परमानेंट रेसिडेंट लगता है नॉमिनेशन जोन का। वहीं एक ने प्रिडिक्ट किया कि इस बार या तो नो नॉमिनेशन या फिर नेहल आउट होंगी। वहीं प्रणित मोरे और गौरव खन्ना के नॉमिनेट होने पर लोग मस्ती कर रहे हैं कि दो भाई, दोनों नॉमिनेट।

अब देखते हैं कि इस हफ्ते किस कंटेस्टेंट का सफर खत्म होगा।

फरहाना-मालती की लड़ाई खैर बता दें कि शो में फरहाना भट्ट और मालती के बीच खूब हंगामा होता है। मालती बोलती हैं कि इसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है। फरहाना बोलती हैं कि तो कर न गुस्सा, करती क्यों नहीं हो।