Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Gaurav Khanna Pranit More Baseer Ali Nehal To Nominate From Show
Bigg Boss 19 : इस हफ्ते ये हुए घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट, इस कंटेस्टेंट का नाम जानकर होंगे हैरान

Bigg Boss 19 : इस हफ्ते ये हुए घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट, इस कंटेस्टेंट का नाम जानकर होंगे हैरान

संक्षेप: बिग बॉस 19 से  इस हफ्ते बाहर होने के लिए कई कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं जिसमें कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

Mon, 20 Oct 2025 08:00 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे गेम और गंभीर होता जा रहा है। शो में पहले जो दोस्त थे अब उनके बीच दूरियां आ रही है तो वहीं कुछ नए दोस्त बन रहे हैं। वहीं इस हफ्ते बाहर होने के लिए नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट भी आ गई है और इस बार जो नॉमिनेट हुए हैं उनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे।

कौन हुआ नॉमिनेट

इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं वो बिग बॉस तक की रिपोर्ट के मुताबिक हैं गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा और बसीर अली। अब देखते हैं इन कंटेस्टेंट्स में से किसका सफर खत्म होगा।

लोगों के रिएक्शन

इस नॉमिनेशन पर लोगों के कई रिएक्शन्स आ रहे हैं। किसी ने लिखा कि नेहल और बसीर की लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी। एक ने लिखा बस बसीर हर हफ्ते नॉमिनेटेड रहता है, परमानेंट रेसिडेंट लगता है नॉमिनेशन जोन का। वहीं एक ने प्रिडिक्ट किया कि इस बार या तो नो नॉमिनेशन या फिर नेहल आउट होंगी। वहीं प्रणित मोरे और गौरव खन्ना के नॉमिनेट होने पर लोग मस्ती कर रहे हैं कि दो भाई, दोनों नॉमिनेट।

अब देखते हैं कि इस हफ्ते किस कंटेस्टेंट का सफर खत्म होगा।

फरहाना-मालती की लड़ाई

खैर बता दें कि शो में फरहाना भट्ट और मालती के बीच खूब हंगामा होता है। मालती बोलती हैं कि इसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है। फरहाना बोलती हैं कि तो कर न गुस्सा, करती क्यों नहीं हो।

फरहाना बोलती हैं कि तू सबसे बड़ी फट्टू है। आपका यहां कोई दोस्त नहीं है। इस पर मालती बोलती है, मैं अकेले आई थी, अकेले जाऊंगी। फरहाना बोलती है कि मजबूरी में अकेली हो।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Bigg Boss 19 gaurav khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।