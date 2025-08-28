गौरव खन्ना हैं बिग बॉस 19 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट? आकांक्षा बोलीं- 'मेरा पति कितना…'

बिग बॉस 19 में आए गौरव खन्ना को बाहर काफी पसंद किया जा रहा है। ये भी दावा किया जा रहा है कि गौरव खन्ना इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अब गौरव खन्ना की पत्नी ने इस दावे पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो ये गर्व की बात है।

बिग बॉस 19 में इस बार एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट पहुंच हैं। इन कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई-झगड़े भी शुरू हो गए हैं। गौरव खन्ना को घर के बाहर काफी पसंद किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि गौरव खन्ना इस साल के सबसे महंगे कंटेस्टेंट हैं। अब गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगी, लेकिन ये काफी गर्व की बात है कि ऐसी बातें हो रही हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि उनके पति कितना कमा रहे हैं।

क्या गौरव खन्ना हैं इस साल के सबसे महंगे कंटेस्टेंट? टेली मसाला से खास बातचीत के दौरान आकांक्षा चमोला से पूछा गया कि क्या ये सच है कि गौरव इस साल के सबसे महंगे सदस्य हैं? इस सवाल पर आकांक्षा चमोला बहुत ज्यादा खुश हो गईं और उन्होंने कहा कि वो इस चीज पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगी।

क्या बोलीं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला आकांक्षा चमोला ने मजाक करते हुए कहा कि वो इसपर कोई कमेंट तो नहीं करेंगी, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो मेरा चॉपर लाओ। आकांक्षा चमोला ने कहा कि जब ऐसी खबरें आती हैं कि गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट हैं तो वो बहुत अच्छा महसूस करती हैं।