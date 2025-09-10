इस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं गौरव खन्ना, 9 थी उस सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे गौरव खन्ना बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ काम कर चुके हैं। यामी गौतम और गौरव खन्ना का ये टीवी सीरियल कलर्स पर प्रसारित होता था। शो में गौरव खन्ना ने अबीर बाजपेयी का किरदार निभाया था।

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे गौरव खन्ना टीवी का एक जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स और विज्ञापनों में काम किया है। गौरव खन्ना का पहला टीवी सीरियल साल 2006 में आया था। उनके पहले टीवी सीरियल का नाम भाभी थी। गौरव खन्ना ने अपने करियर में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। ऐसा ही एक नाम है यामी गौतम का। बड़े पर्दे पर आने से पहले यामी गौतम पहले टीवी सीरियल्स में काम करती थीं।

2009 में शुरू हुआ था ये शो यामी गौतम का पहला टीवी सीरियल साल 2008 में आया था। इस टीवी सीरियल के अलावा यामी गौतम साल 2009 में ये प्यार ना होगा कम में नजर आई थीं। इसी टीवी सीरियल में यामी गौतम के साथ बिग बॉस 19 में नजर आ रहे गौरव खन्ना अहम भूमिका में थे।

9 है आईएमडीबी रेटिंग यामी गौतम और गौरव खन्ना का ये सीरियल कलर्स टीवी पर प्रसारित होता था। यह एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा वाला टीवी सीरियल था। यह टीवी सीरियल उस दौर का सबसे पसंद किया जाने वाला शो था। शो की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।