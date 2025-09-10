Bigg Boss 19 Gaurav Khanna Has worked with Bollywood Actress Yami Gautam 9 IMDB rating hindi tv serial इस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं गौरव खन्ना, 9 थी उस सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Gaurav Khanna Has worked with Bollywood Actress Yami Gautam 9 IMDB rating hindi tv serial

इस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं गौरव खन्ना, 9 थी उस सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे गौरव खन्ना बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ काम कर चुके हैं। यामी गौतम और गौरव खन्ना का ये टीवी सीरियल कलर्स पर प्रसारित होता था। शो में गौरव खन्ना ने अबीर बाजपेयी का किरदार निभाया था। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 05:46 PM
share Share
Follow Us on
इस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं गौरव खन्ना, 9 थी उस सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे गौरव खन्ना टीवी का एक जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स और विज्ञापनों में काम किया है। गौरव खन्ना का पहला टीवी सीरियल साल 2006 में आया था। उनके पहले टीवी सीरियल का नाम भाभी थी। गौरव खन्ना ने अपने करियर में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। ऐसा ही एक नाम है यामी गौतम का। बड़े पर्दे पर आने से पहले यामी गौतम पहले टीवी सीरियल्स में काम करती थीं।

2009 में शुरू हुआ था ये शो

यामी गौतम का पहला टीवी सीरियल साल 2008 में आया था। इस टीवी सीरियल के अलावा यामी गौतम साल 2009 में ये प्यार ना होगा कम में नजर आई थीं। इसी टीवी सीरियल में यामी गौतम के साथ बिग बॉस 19 में नजर आ रहे गौरव खन्ना अहम भूमिका में थे।

9 है आईएमडीबी रेटिंग

यामी गौतम और गौरव खन्ना का ये सीरियल कलर्स टीवी पर प्रसारित होता था। यह एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा वाला टीवी सीरियल था। यह टीवी सीरियल उस दौर का सबसे पसंद किया जाने वाला शो था। शो की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।

सीरियल के प्लॉट के बात करें तो ये ऐसी कहानी है जहां एक ब्राह्मण का बेटा अबीर (गौरव खन्ना) एक कायस्थ की बेटी लहर (यामी गौतम) से प्यार करने लगता है। दोनों अबीर और लहर की लव स्टोरी फैंस को बहुत पसंद आई थी। इस सीरियल में गौरव और यामी के अलावा पारुल गुलाटी, भूपिंदर सिंह, प्राची शाह, पुनित तेजवानी और अमित बहल जैसे कलाकार नजर आए थे।

gaurav khanna Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।