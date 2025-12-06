Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Gaurav Khanna Get Support From Rajan Shahi Says He Want To See Him Win The Trophy
Bigg Boss 19 : गौरव खन्ना को मिला अनुपमा प्रोड्यूसर का सपोर्ट, बोले- आपके हाथ में ट्रॉफी...

Bigg Boss 19 : गौरव खन्ना को मिला अनुपमा प्रोड्यूसर का सपोर्ट, बोले- आपके हाथ में ट्रॉफी...

संक्षेप:

गौरव खन्ना के सपोर्ट में अनुपमा शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने उनके लिए मैसेज किया है। उन्होंने बताया कि गौरव की क्या चीजें उन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्होंने अपने दिल की तमन्ना के बारे में भी बताया।

Dec 06, 2025 08:17 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 का विनर रविवार को मिल जाएगा। सबको इंतजार है यह देखने का कि इस सीजन का विनर कौन बनेगा। गौरव खन्ना भी टॉप 5 में हैं और उनके सपोर्ट में अनुपमा के प्रोड्यूसर राजन साही ने एक मैसेज शेयर किया है। राजन का कहना है कि वह गौरव को बिग बॉस की ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले राजन

राजन वीडियो में बोलते हैं गौरव आपके नाम में ही है गर्व, गरिमा, सम्मान, प्रतिष्ठा। आप वो सब हो जो मैंने कहा। गौरव आप पर मुझे गर्व है। आप बिग बॉस में काफी अच्छा कर रहे हो। मेरे दिल की तमन्ना है और एक बिलीव है कि आपके हाथ में ट्रॉफी आएगी। आपके साथ मैंने 3 साल काम किया।

राजन ने आगे कहा, ‘एक चीज जो मुझे आपकी अच्छी लगी वो पैशन। आप बोलते थे राजन जी मुझसे घंटे काम करवालो। आप बहुत मेहनती हैं। आप काम को लेकर काफी डेडिकेटेड रहते हो।’

आप ट्रस्ट करते हो अनकंडिशनल

राजन ने फिर कहा, ‘आप बहुत पढ़े-लिखे हो। बहुत कम लोगों से मैं मिलता हूं जो लाइफ को बहुत बारीकी से देखते हैं, सीधा रिएक्ट नहीं करते। आप बेस्ट एक्टर हो, आपने अनुज का किरदार काफी अच्छा काम किया। आपका एक नेचर है कि अगर आप ट्रस्ट करते हो तो अनकंडिशनल करते हो। आपने मुझपर सपोर्ट किया।’

राजन बोले, ‘एक चीज और जो अच्छी लगती है कि आप काम की वैल्यू करते हो। आपने काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। लेकिन आपने हमेशा चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व किया है। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है।’

आकांक्षा को लेकर गौरव के प्यार पर बोले राजन

राजन फिर गौरव का पत्नी आकांक्षा को लेकर प्यार पर कहते हैं, ‘आपका जो प्यार और केयर दिखा उनको लेकर। लोगों को लगता होगा आप ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेकिन मैंने देखा आप बहुत केयरिंग हो। आप एक परफेक्ट बेटे हो। मैं एक बार फिर कहूंगा कि मेरे दिल की तमन्ना है आप विनर बनें। इसके साथ ही मैं सबको अपील करूंगा कि आपको विनर बनाएं। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
gaurav khanna Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।