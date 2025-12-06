Bigg Boss 19 : गौरव खन्ना को मिला अनुपमा प्रोड्यूसर का सपोर्ट, बोले- आपके हाथ में ट्रॉफी...

संक्षेप: गौरव खन्ना के सपोर्ट में अनुपमा शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने उनके लिए मैसेज किया है। उन्होंने बताया कि गौरव की क्या चीजें उन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्होंने अपने दिल की तमन्ना के बारे में भी बताया।

बिग बॉस 19 का विनर रविवार को मिल जाएगा। सबको इंतजार है यह देखने का कि इस सीजन का विनर कौन बनेगा। गौरव खन्ना भी टॉप 5 में हैं और उनके सपोर्ट में अनुपमा के प्रोड्यूसर राजन साही ने एक मैसेज शेयर किया है। राजन का कहना है कि वह गौरव को बिग बॉस की ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हैं।

क्या बोले राजन राजन वीडियो में बोलते हैं गौरव आपके नाम में ही है गर्व, गरिमा, सम्मान, प्रतिष्ठा। आप वो सब हो जो मैंने कहा। गौरव आप पर मुझे गर्व है। आप बिग बॉस में काफी अच्छा कर रहे हो। मेरे दिल की तमन्ना है और एक बिलीव है कि आपके हाथ में ट्रॉफी आएगी। आपके साथ मैंने 3 साल काम किया।

राजन ने आगे कहा, ‘एक चीज जो मुझे आपकी अच्छी लगी वो पैशन। आप बोलते थे राजन जी मुझसे घंटे काम करवालो। आप बहुत मेहनती हैं। आप काम को लेकर काफी डेडिकेटेड रहते हो।’

आप ट्रस्ट करते हो अनकंडिशनल राजन ने फिर कहा, ‘आप बहुत पढ़े-लिखे हो। बहुत कम लोगों से मैं मिलता हूं जो लाइफ को बहुत बारीकी से देखते हैं, सीधा रिएक्ट नहीं करते। आप बेस्ट एक्टर हो, आपने अनुज का किरदार काफी अच्छा काम किया। आपका एक नेचर है कि अगर आप ट्रस्ट करते हो तो अनकंडिशनल करते हो। आपने मुझपर सपोर्ट किया।’

राजन बोले, ‘एक चीज और जो अच्छी लगती है कि आप काम की वैल्यू करते हो। आपने काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। लेकिन आपने हमेशा चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व किया है। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है।’