कुनिका से बदतमीजी करने को लेकर घरवालों पर भड़कीं गौहर खान; 'वो आपकी मां की उम्र…'
बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान बिग बॉस की बड़ी फैन हैं। वो हर सीजन में अपनी राय अपने फैंस को बताती हैं। अब उन्होंने कुनिका के लिए पोस्ट किया है। उन्होंने बिग बॉस के बाकी कंटेस्टेंट्स पर कुनिका से बदतमीजी से बात करने के लिए नाराजगी जताई है।
बिग बॉस 19 में गौहर खान के देवर आवेज दरबार भी पहुंचे हैं। गौहर खान बिग बॉस की बड़ी फैन हैं। वो हर सीजन में शो और कंटेस्टेंट्स को लेकर अपनी राय सामने रखती हैं। अब गौहर खान ने एक्स हैंडल पर बिग बॉस 19 के खेल को लेकर पोस्ट किया है। ये पोस्ट उन्होंने देवर आवेज दरबार के सपोर्ट में नहीं बल्कि घर की दूसरी सदस्य कुनिका सदानंद के सपोर्ट में किया है। उन्होंने बिग बॉस के बाकी सदस्यों पर कुनिका के साथ बदतमीजी से बात करने को लेकर नाराजगी जताई है।
कुनिका के सपोर्ट में क्या बोलीं गौहर खान
गौहर खान ने पोस्ट में लिखा- "कुनिका जी के बारे में बुरा लगता है, सब आके बदतमीजी करके चले जाते हैं। वो आपकी मां की उम्र की हैं, दयालु रहें…मुझे लगता है हर कोई उनकी टोन को गलत समझ रहा है।"
कुनिका और नेहल के बीच हुई थी तीखी बहस
बिग बॉस का आगाज 24 अगस्त को हुआ है और अभी से घर में रिश्ते बनने और बिगड़ने लगे हैं। घर में कई सदस्य कुनिका के बात करने के तरीके पर सवाल उठा चुके हैं। घर में कई लोगों का मानना है कि कुनिका सबको निर्देश देती हैं। बीते एपिसोड में कुनिका और नेहल के बीच किचन में बहस देखने को मिली थी। नेहल ने कुनिका से कहा था कि वो थेपले थोड़े पतले बनाएं। इसपर कुनिका ने पहले कहा था कि वो इससे पतला नहीं बेल सकती हैं। बाद में कुनिका ने नेहल से कहा कि वो पतले थेपले बेल रही हैं, वो आकर एक बार देख लें। इस बात पर नेहल भड़क गईं और कुनिका और नेहल के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
गौहर के पोस्ट पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
वहीं, गौहर खान के इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है। एक यूजर ने लिखा- जब आपके सीजन में कोई आपसे इस टोन में बात करता था, तो आपको भी बुरा लगता था। सब बराबर हैं इस स्टेज पर, किसी को इज्जत दे सकते हो, लेकिन हर टाइम नहीं। फिर न्यूटन का तीसरा नियम अप्लाई होता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- जैसी करनी वैसी भरनी। एक यूजर ने लिखा- क्या गौहर खान कुनिका की पीआर हैं। एक ने लिखा- उम्र का कार्ड खेलो बस…वो ऐसे निर्देश देती हैं जैसे स्कूल की प्रिंसिपल हों।
