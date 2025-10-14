Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Gauahar Khan Slams Amaal Mallik For Touching Abhishek Bajaj Face During Task

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक ने अभिषेक बजाज के साथ किया कुछ ऐसा, गौहर बोलीं- इतनी हिम्मत...

अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच कई बार शो के दौरान लड़ाई होती रहती है। अब अमाल ने अभिषेक के साथ कुछ ऐसा किया कि गौहर खान को काफी गुस्सा आ गया। 

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 06:08 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19 : अमाल मलिक ने अभिषेक बजाज के साथ किया कुछ ऐसा, गौहर बोलीं- इतनी हिम्मत...

बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रहीं गौहर खान हर सीजन को अच्छे से फॉलो करती हैं और उस पर अपने रिएक्शन भी देती रहती हैं। गौहर कई बार अमाल मलिक को लताड़ चुकी हैं और अब उन्होंने एक बार फिर अमाल के बिहेवियर पर ऊंगली खड़ी की है। अमाल, दरअसल, अभिषेक बजाज का चेहरा पकड़ते हैं जो गौहर को पसंद नहीं आया।

क्या बोलीं गौहर

गौहर ने ट्वीट किया, 'किसी की इतनी हिम्मत कैसी हो सकती है कि वो किसी दूसरे का चेहरा ऐसा पकड़े? लगभग उनके होंठ दबा दिए? ये सब क्या बकवास है? प्रवोक करते वक्त टच करना भी फिजिकल है। अमाल को हटाओ या सभी को जानवरों की तरह एक दूसरे को मारने के लिए छोड़ दो। अगर ऐसा करने दिया जाता है तो आप लाइन कैसे बनाओगे? कहां लिखा है कि किसी कि बॉडी को टच किया जा सकता है किसी भी फॉर्म में? अब कौन चार्च किया माथा टच करना? अब भी प्रवोकेटिव नहीं था?'

काम्या भी हुईं खिलाफ

वहीं काम्या पंजाबी ने भी अमाल को लेकर ट्वीट किया, ‘अमाल ने जो भी किया वो गलत है। ये सब करने की जरूरत नहीं थी।’

हुआ क्या दोनों के बीच

दरअसल, अमाल, गुस्से में अभिषेक को पानी पुरी ऑफर करते हैं। वह बोलते हैं कि घर का सारा गंद खाता है, ये भी खाले। अभिषेक फिर अमाल को हल्का का धक्का देते हैं। इस पर अमाल को और गुस्सा हो जाता है। अभिषेक पूछते हैं कि मुंह पर हाथ क्यों लगाया?

बसीर अली फिर बीच में बोलते हैं, धक्का क्या मार रहा है उसको? जाकर उधर बैठ, बेवकुफ।

इस इंसिडेंट के बाद कई फैंस ने अमाल के बिहेवियर को गलत बताया। वहीं कुछ को लगता है कि अभिषेक भी गलत थे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Amaal Mallik gauahar khan Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।