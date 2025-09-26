Bigg Boss 19 : आवेज के करैक्टर पर सवाल खड़ा करने पर बसीर पर भड़कीं गौहर, कहा- हीरो बनने के…

गौहर खान बिग बॉस शो को काफी फॉलो करती हैं और इस बार तो उनके देवर आवेज दरबार शो में कंटेस्टेंट बनकर गए हैं। अब गौहर ने आवेज के सपोर्ट में बसीर की क्लास लगाई है।

बिग बॉस 19 में अब हंगामे बढ़ते जा रहे हैं। अब लेटेस्ट एपिसोड में काफी ड्रामा और लड़ाई देखने को मिली। वहीं बसीर अली तो आवेज दरबार पर चीटिंग के आरोप लगाते हैं। इसे सुनने के बाद आवेज काफी टूट जाते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं। कई लोगों ने बसीर के इस स्टेटमेंट पर उनपर निशाना साधा है।अब गौहर खान ने अपने देवर आवेज के सपोर्ट में मैसेज किया है।

क्या बोलीं गौहर गौहर ने क्लिप शेयर किया है जिसमें बसीर, आवेज को लेकर कमेंट करते हैं। इसके साथ गौहर ने लिखा, 'बसीर को फालतू में आवेज को टारगेट करना है। हीरो बनने के चक्कर में इंसान कितना विलन बन जाता है।'

बसीर ने क्या किया बता दें कि बसीर, अमाल और जीशान के साथ आवेज पर नगमा को चीट करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि जब आवेज फूट-फूटकर रोने लगते हैं तब बसीर माफी मांगते हैं। वह बोलते हैं कि उन्होंने फ्लो-फ्लो में बोल दिया और उन्हें भी किसी तीसरे ने बताया है। अगर इस स्टेटमेंट से आवेज की इमेज, उनके परिवार और नगमा के साथ उनके रिलेशन पर असर पड़ता है तो वह माफी मांगते हैं सबसे।

क्या सलमान लगाएंगे क्लास अब देखते हैं कि वीकेंड का वार में सलमान खान, इस स्टेटमेंट को लेकर बसीर की क्लास लगाते हैं कि नहीं।