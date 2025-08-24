Bigg Boss 19 First Contestant Ashnoor Kaur Met Hina Khan For Salman Khan Show says we talked about 3 hours बिग बॉस 19 के लिए हिना खान ने अशनूर कौर को किया गाइड; 3 घंटे हुई मुलाकात…, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 के लिए हिना खान ने अशनूर कौर को किया गाइड; 3 घंटे हुई मुलाकात…

टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर बिग बॉस 19 की पहली कंटेस्टेंट बनकर सलमान खान के शो में पहुंच चुकी हैं। अशनूर कौर ये रिश्ता क्या कहलाता का हिस्सा भी रह चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जब हिना खान को पता चला कि अशनूर बिग बॉस में हिस्सा ले रही हैं तो उन्होंने अशनूर को अपने घर मिलने बुलाया। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 09:59 PM
सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 की शुरुआत हो चुकी है। सलमान खान के शो में पहली कंटेस्टेंट अशनूर कौर पहुंची हैं। अशनूर कौर कई टीवी सीरियल्स में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। अशनूर कौर स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का भी हिस्सा रह चुकी हैं। अशनूर कौर ने ये रिश्ता क्या कहलाता है मेंं नायरा का किरदार निभाया था। जब हिना खान को पता चला कि अशनूर बिग बॉस के घर में जा रही हैं तो उन्होंने अशनूर को मिलने बुलाया और उन्हें गाइड किया।

अशनूर ने हिना खान को बताया बड़ी बहन

स्क्रीन के साथ खास बातचीत में अशनूर ने बताया कि हिना खान को बड़ी बहन बताया। उन्होंने कहा कि जब उनके ये रिश्ता क्या कहलाता है के को-स्टार्स को पता चला कि वो बिग बॉस में जा रही हैं तो वो लोग उन्हें लेकर प्रोटेक्टिव हो गए।

रोहन मेहरा ने क्या दी सलाह

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हिना खान, रोहन मेहरा और करण मेहरा बिग बॉस के अलग-अलग सीजन का हिस्सा रह चुके हैं। अशनूर कौर ने कहा कि जब रोहन मेहरा को पता चला कि वो बिग बॉस में जा रही हैं तो वो बहुत प्रोटेक्टिव हो गए थे। अशनूर ने कहा, “रोहन भैया बहुत प्रोटेक्टिव हो गए थे। उन्होंने कहा कि जैसी हो वैसी ही रहना। अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।”

हिना खान की अशनूर की सलाह

अशनूर ने कहा कि जैसे ही हिना खान को पता चला कि वो घर में जा रही हैं हिना खान ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। अशनूर ने कहा, हिना दीदी को जब पता चला तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बोला ताकि वो समझा सकेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। मैं कुछ दिन पहले उनके घर गई थी, और हमारी तीन घंटे बातचीत हुई जहां उन्होंने मुझे सबकुछ समझाया। वो हमेशा एक बड़ी बहन जैसी रही हैं। उन्होंने मुझे कहा क्योंकि मैंने तुम्हे एक बच्चे की तरह देखा है, मुझे बड़ी बहन की तरह तुम्हें लेकर प्रोटेक्टिव लगता है।"

