Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt Gets Into An Ugly Fight With Kunickaa Sadanand Says Lick Abhishek Bajaj Feet Bigg Boss 19 : फरहाना भट्ट ने पार की हदें, कुनिका को बोलीं- अभिषेक-अशनूर के पैर चाटो, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Farrhana Bhatt Gets Into An Ugly Fight With Kunickaa Sadanand Says Lick Abhishek Bajaj Feet

Bigg Boss 19 : फरहाना भट्ट ने पार की हदें, कुनिका को बोलीं- अभिषेक-अशनूर के पैर चाटो

फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद के बीच शो में लड़ाई होती रहती है, लेकिन हाल ही में फरहाना ने सारी हदें पार कर दी और कुनिका को लेकर इतना कुछ कहा कि सब हैरान हो गए। फरहाना को इस वजह से ट्रोल भी किया जा रहा है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 05:49 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19 : फरहाना भट्ट ने पार की हदें, कुनिका को बोलीं- अभिषेक-अशनूर के पैर चाटो

बिग बॉस 19 के हंगामे अब बढ़ते ही जा रहे हैं। शो में हर दिन लड़ाई हो रही है। कुनिका सदानंद और फरहाना भट्ट के बीच भी जमकर लड़ाई हुई है। बाद इतनी बढ़ जाती है कि फरहाना, कुनिका के लिए काफी गंदा बोल देती हैं और इस वजह से फरहाना को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। वह यह तक बोल देती हैं कि अभिषेक बजाज और अशनूर कौर के पैर चाटो।

क्या है मामला

इन सबकी शुरुआत होती है जब फरहाना, कुनिका को फ्लिपर बोलती हैं। इसके बाद वह कुनिका को पागल बोलती हैं। वह टॉन्ट भी मारती हैं कि हिम्मत है तो सामने आकर बोलना कुनिका। तुम्हारी हिम्मत ही नहीं मेरे सामने आकर बोलने की।

फरहाना ने पार की हद

इसके बाद फिर फरहाना बोलती हैं कि अपनी फिल्मों तक रखो बात और मुझसे फालतू मत बोलो। तुम्हें अशनूर और अभिषेक के पैर चाटने हैं तो चाटो। अगर मैं अपने लेवल पर आ गई तो तुम्हारा पूरा खानदान आ जाएगा वीकेंड पर।

फरहाना गुस्से में इतनी हद पार कर देती हैं कि वह धमकी तक दे देती हैं कि याद रखना कुनिका।

वैसे बता दें कि फरहाना ने ऐसे पहली बार कुनिका को लेकर गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। इससे पहले भी फरहाना ने कुनिका के बच्चों को लेकर कमेंट किया कि वो लोगों को शर्म आती होगी अपनी मां को नेशनल टीवी पर ये सब करता देख। इतना ही नहीं उन्होंने कुनिका को फ्लॉप एक्ट्रेस तक कहा था।

अब देखना यह है कि इस वीकेंड का वार में सलमान खान, फरहाना के इस बिहेवियर और इन गंदे स्टेटमेंट्स पर क्या रिएक्ट करते हैं।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।