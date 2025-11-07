Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Farrhana Bhatt Calls Amaal Malik My Love Singer Says I Am Not Your Love
Bigg Boss 19 : फरहाना भट्ट ने अमाल मलिक को कहा 'लव', सिंगर बोले- पहली बात तो मैं तुम्हारा…

Bigg Boss 19 : फरहाना भट्ट ने अमाल मलिक को कहा 'लव', सिंगर बोले- पहली बात तो मैं तुम्हारा…

संक्षेप: अमाल मलिक और फरहाना भट्ट के बीच कई बार लड़ाई होती रहती है। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसमें फरहाना ने अमाल मलिक को लव कहा तो जानें सिंगर ने उस पर क्या रिएक्शन दिया है।

Fri, 7 Nov 2025 01:53 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट कई बार बाकी कंटेस्टेंट्स से पंगे लेती नजर आई हैं। अब फरहाना और अमाल का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें दोनों ड्यूटी को लेकर बहस करते हैं। इतना ही नहीं फरहाना इस दौरान अमाल को माय लव बोलती हैं जिस पर अमाल उन्हें बोलते हैं कि वह उनके लव नहीं हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या किया फरहाना ने

प्रोमो की शुरुआत होती है फरहाना से जो बोलती हैं कि उनका मूड नहीं है काम करने का। कुनिका बोलती हैं कि ये क्या मूड नहीं है। हम भी कर रहे हैं न काम सुबह से।

इसके बाद अमाल बोलते हैं तुम फालतू में बवाल क्यों कर रहे हो। कुनिका फिर बोलती हैं कि आपके प्लेट सुबह से वहां पड़ा है मच्छर आ रहे हैं। फरहाना बोलती हैं कि 2-3 दिन से नहीं पड़ा है न, सुबह से ही है।

अमाल को फरहाना ने कहा माय लव

अमाल जब फरहाना को बार-बार काम करने को बोलते हैं तो वहबोलती हैं मैं नहीं करने वाली माय लव। इस पर अमाल बोलते हैं पहली बात तो मैं आपका लव नहीं और दूसरी बात अपना काम करो।

बता दें कि फरहाना भट्ट के परिवार वालों ने अमाल मलिक की आंटी रोशन गैरी के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज किया है उनके फरहाना को आतंकवादी कहने पर।

फरहाना के परिवार ने लीगल नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने उस वीडियो को हटाने, पब्लिकली माफी मांगने और 1 करोड़ हर्जाना देने की डिमांड की है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Amaal Mallik Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।