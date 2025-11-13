Bigg Boss 19 : फरहाना भट्ट ने गौरव खन्ना को कहा फेक, बोलीं- यहां 3 महीने तो कम से कम…

संक्षेप: शो में माहौल गंभीर होता जा रहा है और हाल ही के एपिसोड में फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना के बीच लड़ाई होती दिखी है। फरहाना, गौरव पर फेक होने का आरोप लगाती हैं।

बिग बॉस 19 में हंगामे बढ़ते जा रहे हैं। लाइव ऑडियंस वोटिंग की वजह से घरवाले अब और प्रेशर में आ गए हैं। अब हाल ही में गौरव खन्ना को सभी घरवालों ने टारगेट किया। फरहाना भट्ट बोलती हैं कि गौरव शो में एक्टिंग करते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने गौरव को फेक भी कहा। गौरव ने भी उन्हें फिर मुंह तोड़ जवाब दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरहाना ने उठाए गौरव पर सवाल होता क्या है कि फरहाना बोलती हैं कि आपने 20 साल से किया है न टीवी, एटलीस्ट यहां आप 3 महीने रियल हो सकते हैं। गौरव बोलते हैं तो फिर मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए। फरहाना बोलती हैं फेक होने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए।

अमाल भी भिड़े गौरव फिर अमाल से बोलते हैं कि तुमने बोला कि आप करेक्टर प्ले कर रहे हो, वो कह रही है करेक्टर प्ले कर रहे हो, 3-4 बार बोला तूने। अमाल बोलते हैं किसी को अगर फुट ऑन द डूर मोमेंट नहीं मिला। गौरव बोले मैं फुट इन द डोर की ही बात कर रहा हूं।

अमाल बोलते हैं कि वो फुट इन द डोर मोमेंट भी किसी के पिता से नहीं मिला, उनको पता भी नहीं था कौन आया है। गौरव फिर बोलते हैं कि मैं अच्छे से बात कर रहा हूं।

मृदुल हुए बाहर ये गंभीर मुद्दा फिर फरहाना की हंसी पर रुकता है। वहीं लेटेस्ट एपिसोड में लाइव ऑडियंस वोटिंग के अनुसार गौरव खन्ना विनर बनते हैं और वह शहबाज को हरा देते हैं जिन्हें गौरव से कम वोट्स मिलते हैं। वहीं एंड में मृदुल को कम वोट्स मिलते हैं और वह शो से बाहर हो जाते हैं।