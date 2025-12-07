Bigg Boss 19 : क्या गौरव खन्ना बने शो के विनर? जानें इस वायरल फोटो का सच

संक्षेप: गौरव खन्ना को शो के शुरू से फैंस और सेलेब्स का फुल सपोर्ट रहा है। अब शो के फिनाले से पहले एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था जिसे देखकर फैंस भी हैरान रह गए। लेकिन इसका सच क्या है आपको बताते हैं।

बिग बॉस 19 का फिनाले रविवार शाम को है और कुछ ही घंटे में हमें इस सीजन का विनर मिल जाएगा। शो के फाइनल कंटेस्टेंट्स हैं फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे। फिनाले से पहले लेकिन एक फोटो वायरल होने लगी जिसमें गौरव खन्ना को विनर घोषित किया गया है। लेकिन इसका सच क्या है आपको बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है मामला दरअसल, एक यूजर ने विकिपीडिया के पेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें गौरव खन्ना को विनर बताया है। स्क्रीनशॉट में वहीं फरहाना भट्ट को फर्स्ट रनरअप और फिर प्रणित मोरे को बताया गया है। इसके बाद अमाल मलिक और फिर तान्या मित्तल। लेकिन बता दें कि विकिपीडिया यूजरफ्रेंडली है और इसे कोई भी अपडेट कर सकता है। अब ये सब नहीं दिख रहा है पेज पर।

गौरव को मिल रहा अच्छा सपोर्ट वैसे बता दें कि गौरव को सपोर्ट काफी अच्छा मिल रहा है। मृदुल तिवारी ने फैंस से गौरव के लिए वोट करने की अपील की है। एक ने लिखा कि गौरव भाई जीत के आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने भाई भी हैं और दूसरा अच्छे इंसान भी। वहीं इससे पहले अनुपमा फेम रुपाली गांगुली ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी।

अनुपमा के प्रोड्यूसर राजन ने भी दिया गौरव का साथ अनुपमा के प्रोड्यूसर राजन शाही ने भी गौरव को खुलकर सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि मेरे दिल की तमन्ना है कि आप ही बिग बॉस की ट्रॉफी जीतें। उन्होंने गौरव के हार्ड वर्क और पत्नी आकांक्षा को लेकर जो उनका प्यार है उसकी तारीफ की है।