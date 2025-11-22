Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Deepak Chahar Slam Amaal Malik Says Agar Meri Behan Ne Ek Shabd Bhi Tere Khilaf Bola
Bigg Boss 19 : दीपक चाहर ने लगाई अमाल मलिक की क्लास, बोले- अगर मेरी बहन ने...

Bigg Boss 19 : दीपक चाहर ने लगाई अमाल मलिक की क्लास, बोले- अगर मेरी बहन ने...

संक्षेप:

दीपक चाहर बिग बॉस के घर में आए और इस दौरान उन्होंने सभी घरवालों से बात की। अमाल मलिक से उन्होंने बहन मालती को लेकर बात की और कहा कि बाहर निकल कर शो के सारे एपिसोड देखना।

Sat, 22 Nov 2025 03:42 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 शो में फैमिली वीक था और सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले आए और कंटेस्टेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया। सबसे लास्ट में आए मालती के भाई और क्रिकेटर दीपक चाहर। दीपक ने आते ही ना सिर्फ बहन से बात की बल्कि बाकी कंटेस्टेंट्स से भी अपनी फीलिंग्स शेयर की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले अमाल को

अब बिग बॉस से जुड़ी खबरें शेयर करने वाले पेज बिग बॉस खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक दीपक, अमाल से बात करते हुए कहते हैं कि तुमने तो जो बोला है वो तुम्हें पता है, लेकिन बाहर निकल के एपिसोड देखना। अगर मेरी बहन ने एक शब्द भी तुम्हारे खिलाफ बोला हो बिहाइंड द बैक तो मेरा राम बदल देना।

इस पोस्ट पर कई लोग अमाल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ दीपक को। कुछ कमेंट कर रहे हैं कि अमाल ही इस सीजन के विनर बनेंगे।

दीपक ने शहबाज को भी लताड़ा क्योंकि उन्होंने क्रिकेटर के परिवार वालों को लेकर कमेंट किया था। दीपक बोलते हैं कि कैसे उनके पिता ने काफी मेहनत की है उन्हें क्रिकेटर बनाने में।

कुनिका को लताड़ा

दीपक फिर कुनिका को भी लताड़ते हैं उनकी बहन मालती को लेस्बियन बोलने के लिए। वह बोलते हैं कि अगर आपने किसी को लेस्बियन या गे बोला है तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म में। आपने यह बोला था कि मैं 100 प्रतिशत श्योर हूं कि वह लेस्बियन हैं। मैं ये लड़ाई बढ़ाने नहीं आया हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है, आगे होगी तो हो सकता है शो के बाद लोगों के दिमाग में ये इमेज ही छप जाए।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Amaal Mallik Bigg Boss 19 Deepak Chahar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।