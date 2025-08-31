बसीर अली से फरहाना भट्ट की लड़ाई, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स; 'रश्मि और आसिम के बाद…'

बिग बॉस 19 में बसीर अली और फरहाना भट्ट के बीच कड़वाहट अब एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती है। फरहाना और बसीर के बीच सफाई को लेकर एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। इस लड़ाई में फरहाना बसीर का कंबल उठाकर फेंकती नजर आ सकती हैं।

बिग बॉस 19 का पहला हफ्ता काफी धमाकेदार रहा है। कई कंटेस्टेंट्स के बीच अभी से कड़वाहट दिखने लगी है। बिग बॉस के घर से सीक्रेट रूम में गईं फरहाना भट्ट जब वापस आईं तो उनके टारगेट पर बसीर अली थे। घर के अंदर आते ही फरहाना भट्ट और बसीर के बीच तीखी बहस देखने को मिली थीं। फरहाना बसीर को गाली बकती नजर आ रही थीं। अब फरहाना भट्ट और बसीर अली के बीच बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है।

बसीर और फरहाना की बड़ी लड़ाई सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया है कि सफाई को लेकर घर के अंदर बसीर अली और फरहाना भट्ट के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई है। गुस्से में फरहाना भट्ट ने बसीर अली की बेडरूम में रखी चीजें फेंकी। उन्होंने बसीर अली का कंबल तक फेंक दिया।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स फरहाना भट्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूटा है। एक यूजर ने लिखा- ये लूजर फरहाना वही हैं जिसने बसीर से कहा था तेरी कब्रे खोदूंगी। रश्मि और आसिम द्वारा सिद्धार्थ के लिए मौत की बात कहे जाने के बाद ये बीबी की सबसे घटिया व्यक्ति है। एक व्यक्ति ने लिखा- बसीर सब से मजबूत हैं, फरहाना को फुटेज चाहिए बसीर से फाइट करके।