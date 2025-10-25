Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Baseer Ali Defeat Gaurav Khanna And Amaal Malik Win Bigg Boss Meter
Bigg Boss 19 : इस कंटेस्टेंट ने गौरव खन्ना और अमाल मलिक को दिया पछाड़, बने बिग बॉस मीटर के विनर

Bigg Boss 19 : इस कंटेस्टेंट ने गौरव खन्ना और अमाल मलिक को दिया पछाड़, बने बिग बॉस मीटर के विनर

संक्षेप: बिग बॉस मीटर के रिजल्ट का अपडेट आ गया है और इस बार जो कंटेस्टेंट बिग बॉस मीटर का विनर बनना है, उसका नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस कंटेस्टेंट ने गौरव खन्ना और अमाल मलिक जैसे कंटेस्टेंट्स तक को पछाड़ दिया है।

Sat, 25 Oct 2025 03:52 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कंटेस्टेंट्स अब गेम को लेकर और सीरियस हो गए हैं। सभी जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं। अब इस बीच में बिग बॉस मीटर के विनर का अपडेट आ गया है और आप हैरान हो जाएंगे कि इस बार बाजी किस कंटेस्टेंट ने मारी है। गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को पछाड़ ये बने हैं बिग बॉस मीटर के विनर।

कौन बना विनर

बिग बॉस से जुड़ी खबर शेयर करने वाले पेज बिग बॉस खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक बसीर अली बिग बॉस मीटर के विनर बन गए हैं।

लोगों के रिएक्शन

इस पोस्ट पर लोगों के कई रिएक्शन्स भी आ रहे हैं। एक ने लिखा कि ट्रेंड चलने से कुछ नहीं होता, बंदा शो में चलना चाहिए। एक ने लिखा कि बसीर के फैंस इसमें लगे हुए थे, बॉस मीटर से कोई शो नहीं जीतने वाला। रियल वोटिंग में ध्यान देना था।

इनके घर से बाहर आने की आई खबर

वैसे बता दें कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि बसीर अली और नेहल चुडासमा शो से बाहर हो जाएंगे इस हफ्ते। इतना ही नहीं दोनों बाहर होने के बाद किसी सीक्रेट रूम में नहीं रहेंगे। दोनों को ऑफिशियली बाहर कर दिया है।

खबर तो पहले यह भी आ रही थी कि अमाल मलिक को भी शो से बाहर कर दिया जाएगा हेल्थ से रिलेटेड किसी वजह से। उसके बाद उन्हें वापस लाया जाएगा। लेकिन फिर कन्फर्म हुआ कि अमाल किसी भी वजह से शो से बाहर नहीं जाएंगे। वह शो में ही रहेंगे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Bigg Boss 19 Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।