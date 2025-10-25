Bigg Boss 19 : इस कंटेस्टेंट ने गौरव खन्ना और अमाल मलिक को दिया पछाड़, बने बिग बॉस मीटर के विनर

संक्षेप: बिग बॉस मीटर के रिजल्ट का अपडेट आ गया है और इस बार जो कंटेस्टेंट बिग बॉस मीटर का विनर बनना है, उसका नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस कंटेस्टेंट ने गौरव खन्ना और अमाल मलिक जैसे कंटेस्टेंट्स तक को पछाड़ दिया है।

बिग बॉस 19 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कंटेस्टेंट्स अब गेम को लेकर और सीरियस हो गए हैं। सभी जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं। अब इस बीच में बिग बॉस मीटर के विनर का अपडेट आ गया है और आप हैरान हो जाएंगे कि इस बार बाजी किस कंटेस्टेंट ने मारी है। गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को पछाड़ ये बने हैं बिग बॉस मीटर के विनर।

कौन बना विनर बिग बॉस से जुड़ी खबर शेयर करने वाले पेज बिग बॉस खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक बसीर अली बिग बॉस मीटर के विनर बन गए हैं।

लोगों के रिएक्शन इस पोस्ट पर लोगों के कई रिएक्शन्स भी आ रहे हैं। एक ने लिखा कि ट्रेंड चलने से कुछ नहीं होता, बंदा शो में चलना चाहिए। एक ने लिखा कि बसीर के फैंस इसमें लगे हुए थे, बॉस मीटर से कोई शो नहीं जीतने वाला। रियल वोटिंग में ध्यान देना था।

इनके घर से बाहर आने की आई खबर वैसे बता दें कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि बसीर अली और नेहल चुडासमा शो से बाहर हो जाएंगे इस हफ्ते। इतना ही नहीं दोनों बाहर होने के बाद किसी सीक्रेट रूम में नहीं रहेंगे। दोनों को ऑफिशियली बाहर कर दिया है।