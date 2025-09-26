Bigg Boss 19: बसीर ने पार की हदें, आवेज दरबार लगे फूट-फूटकर रोने; बोले- मेरा परिवार और नगमा...
बसीर अली ने अमाल मलिक और जीशान के साथ आवेज दरबार के करैक्टर पर सवाल उठाए जिसके बाद आवेज दरबार फूट-फूटकर रोने लगे। जानें उन्होंने क्या-क्या बोला जिससे आवेज टूट गए।
बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में काफी ड्रामा देखने को मिला। बसीर अली, जीशान कादरी और अमाल मलिक, आवेज दरबार पर अपनी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर को चीटिंग करने का आरोप लगाते हैं। वहीं गौरव खन्ना, अभिषेक को कैप्टेंसी टास्क से एलिमिनेट कर देते हैं। आवेज खद पर लगे आरोप से काफी हर्ट होते हैं और बशीर पर गुस्सा करते हुए उन्हें चोमू बोलते हैं। लेकिन फिर वह काफी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं।
फूट-फूटकर रोने लगे आवेज
आवेज रोते हुए बोलते हैं कि नगमा के पैरेंट्स शो देख रहे होंगे, वह शो देख रही होगी। मेरे पैरेंट्स देख रहे होंगे। ऐसा कौन बोलता है? नगमा जानती हैं, लेकिन उसके पैरेंट्स को नहीं पता यह सब।
इसके बाद गौरव, अभिषेक, प्रानित और अशनूर उन्हें चुप कराने आते हैं। अभिषेक, आवेज को स्ट्रॉन्ग रहकर उनसे लड़ने को बोलते हैं।
बसीर ने मांगी माफी
बसीर फिर दर्शकों को समझाते हुए बोलते हैं कि जो भी बात हुई है अमाल, उनके और जीशान के बीच वो सिर्फ एग्रेशन की वजह से हुई है। वह बोलते हैं कि इमोशन्स के फ्लो में हमने फालतू की बातें बोल दी। जो भी मैंने बोला वो किसी तीसरे ने मुझे कहा था और कुछ चीजें मिसकम्यूनिकेट हुई हैं। अब मुझे चीजें क्लीयर हो गई हैं और ये सब मैं एंड करता हूं।
वह फिर आवेज से माफी भी मांगते हैं और बोलते हैं कि अगर इससे आपकी इमेज, परिवार या नगमा के साथ आपके फ्यूचर में दिक्कत लाता है तो मुझे माफ कर दो। इसके बाद वह फिर नगमा से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि आवेज तुम्हारे लिए परफेक्ट है।
