Bigg Boss 19 : चीटिंग के लगे आरोप पर आवेज दरबार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- नगमा ने तो...

आवेज दरबार पर कुछ दिनों पहले चीटिंग के आरोप लगे। अब आवेज ने इन आरापों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। इसके अलावा उन्होंने इन आरापों पर नगमा के रिएक्शन के बारे में भी बताया।

बिग बॉस 19 से कुछ दिनों पहले आवेज दरबार बाहर हो गए हैं। आवेज के जाने से सभी को बड़ा झटका लगा था। आवेज जब घर में थे तब अमाल मलिक और बशीर अली ने उन पर चीटिंग के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं इस दौरान एक्ट्रेस शुभी जोशी ने भी एक इंटरव्यू में दावा किया कि वह आवेज के साथ रिलेशन में थीं। इसके बाद कहा गया कि शुभी भी बिग बॉस के घर में आएंगी और उससे पहले आवेज बाहर हो गए। अब आवेज ने इस मामले पर अपनी बात रखी है।

बसीर ने माना की उनसे हुई गलती आवेज ने फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए कहा, ‘मैंने बसीर से कहा कि अगर तुम नहीं जानते कि थर्ड पार्टी ने जो कहा है वो सच है कि नहीं तो आप ऐसे कैसे नेशनल टीवी पर बोल सकते हो? फिर उन्होंने खुद माना कि उसी इंसान ने इनको लेकर दूसरे शो में कुछ और कहा और जब उन्होंने सफाई मांगी तो उस लड़की ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था। अगर बसीर का मानना है कि उस लड़की ने उन्हें ब्लॉक किया सफाई मांगने पर तो वह मेरे बारे में उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं।’

आवेज ने आगे कहा, ‘बसीर को भी पता है कि वह गुनहगार हैं क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। यही वजह है कि उन्होंने सॉरी बोला। नहीं तो बसीर कभी किसी को सॉरी ना कहे।’

नगमा का कैसा था रिएक्शन नगमा ने तो इस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं किया क्योंकि तब हम उस वक्त डेट ही नहीं कर रहे थे। बसीर को डर था कि अगर मैं बता देता उनके बारे में जो मैं जानता हूं तो वह मुश्किल में आ जाते। लेकिन अब मैं उनकी पीआर टीम को बोल रहा हूं कि अब अगर मेरे बारे में फेक नरेटिव फैलाया गया बसीर की साइड से तो मैं बोलूंगा और चुप नहीं बैठूंगा।