Bigg Boss 19 Awez Darbar And Nagma Sacrificed December Wedding For Show बिग बॉस 19 के लिए आवेज दरबार और नगमा ने दिया बड़ा बलिदान, होने वाली थी शादी, लेकिन..., Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Awez Darbar And Nagma Sacrificed December Wedding For Show

बिग बॉस 19 के लिए आवेज दरबार और नगमा ने दिया बड़ा बलिदान, होने वाली थी शादी, लेकिन...

आवेज दरबार और नगमा को सभी काफी समय से साथ देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो दोनों साथ में अच्छा कंटेंट बनाते ही थे कि अब दोनों बिग बॉस 19 में साथ ही कंटेस्टेंट्स बनकर आए हैं। फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 06:29 AM
share Share
Follow Us on
बिग बॉस 19 के लिए आवेज दरबार और नगमा ने दिया बड़ा बलिदान, होने वाली थी शादी, लेकिन...

बिग बॉस 19 शुरू हो गया है और अब तक कंटेस्टेंट आवेज दरबार को काफी पसंद किया जा रहा है। आवेज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनका नाम काफी समय से नगमा मिराजकर से जुड़ रहा है। नगमा भी बिग बॉस शो में आई हुई हैं। दोनों के रिलेशन को लेकर काफी अटकलें चलती रहती हैं और अब आवेज के पिता इस्माइल दरबार ने दोनों को लेकर बड़ा खुलासा किया कि दोनों ने बिग बॉस के लिए अपनी शादी ही होल्ड पर कर दी।

क्यों कि शादी होल्ड

इस्माइल दरबार ने वायरल टेलिविजन से बात करते हुए कहा, 'दोनों परिवार ने उन्हें एक्सेप्ट किया है और उनकी दिसंबर में शादी भी होने वाली थी। हमने 26 दिसंबर की डेट फिक्स कर दी थी। आवेज ने मुझे कहा कि नगमा की फैमिली से तो रिश्ते की बात कर लो। मैं खुद नगमा के घर गया था और फिर हमने डेट फाइनल की। उनकी मां ने काफी अच्छा खाना भी खिलाया। हमने देर रात तक शादी को लेकर प्लान किए। सब सेट था, लेकिन उन्होंने बिग बॉस के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया कि शादी को ही कुछ समय के लिए होल्ड पर डाल दिया। अब मैं बस यही दुआ करता हूं कि दोनों शो से लड़कर वापस ना आएं।'

वैसे शो में आवेज ने भी एक बार कहा था कि शादी की बातें चल रही हैं और जल्द शादी हो भी जाती अगर यह रिएलिटी शो नहीं कर रहे होते तो।

शो में आने से पहले ले लिए गए फैसले

वहीं जब कुनिका सदानंद दोनों से फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती हैं तो दोनों बोलते हैं कि परिवार ने अपना आशीर्वाद दे दिया है और शो में आने से पहले ही फैसले ले लिए गए हैं।

बता दें कि आवेज और नगमा तबसे दोनों साथ हैं जब टिक टॉक था। टिक टॉक पर दोनों साथ में काफी वीडियो बनाते थे और अब इंस्टाग्राम पर दोनों छाए हुए रहते हैं। दोनों अब एक-दूसरे के परिवार के भी काफी करीब हैं। अक्सर नगमा, आवेज के परिवार के हर फंक्शन में नजर आती हैं।

Awez Darbar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।