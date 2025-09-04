बिग बॉस 19 के लिए आवेज दरबार और नगमा ने दिया बड़ा बलिदान, होने वाली थी शादी, लेकिन...

आवेज दरबार और नगमा को सभी काफी समय से साथ देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो दोनों साथ में अच्छा कंटेंट बनाते ही थे कि अब दोनों बिग बॉस 19 में साथ ही कंटेस्टेंट्स बनकर आए हैं। फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद है।

बिग बॉस 19 शुरू हो गया है और अब तक कंटेस्टेंट आवेज दरबार को काफी पसंद किया जा रहा है। आवेज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनका नाम काफी समय से नगमा मिराजकर से जुड़ रहा है। नगमा भी बिग बॉस शो में आई हुई हैं। दोनों के रिलेशन को लेकर काफी अटकलें चलती रहती हैं और अब आवेज के पिता इस्माइल दरबार ने दोनों को लेकर बड़ा खुलासा किया कि दोनों ने बिग बॉस के लिए अपनी शादी ही होल्ड पर कर दी।

क्यों कि शादी होल्ड इस्माइल दरबार ने वायरल टेलिविजन से बात करते हुए कहा, 'दोनों परिवार ने उन्हें एक्सेप्ट किया है और उनकी दिसंबर में शादी भी होने वाली थी। हमने 26 दिसंबर की डेट फिक्स कर दी थी। आवेज ने मुझे कहा कि नगमा की फैमिली से तो रिश्ते की बात कर लो। मैं खुद नगमा के घर गया था और फिर हमने डेट फाइनल की। उनकी मां ने काफी अच्छा खाना भी खिलाया। हमने देर रात तक शादी को लेकर प्लान किए। सब सेट था, लेकिन उन्होंने बिग बॉस के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया कि शादी को ही कुछ समय के लिए होल्ड पर डाल दिया। अब मैं बस यही दुआ करता हूं कि दोनों शो से लड़कर वापस ना आएं।'

वैसे शो में आवेज ने भी एक बार कहा था कि शादी की बातें चल रही हैं और जल्द शादी हो भी जाती अगर यह रिएलिटी शो नहीं कर रहे होते तो।

शो में आने से पहले ले लिए गए फैसले वहीं जब कुनिका सदानंद दोनों से फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती हैं तो दोनों बोलते हैं कि परिवार ने अपना आशीर्वाद दे दिया है और शो में आने से पहले ही फैसले ले लिए गए हैं।