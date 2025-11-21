Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Ashnoor Kaur father says his take advantage remark had nothing to do with body shaming
Bigg Boss 19 : क्या अशनूर को पिता ने दी बॉडी शेमिंग को यूज करने की सलाह? बोले- मेरा मकसद सिर्फ...

Bigg Boss 19 : क्या अशनूर को पिता ने दी बॉडी शेमिंग को यूज करने की सलाह? बोले- मेरा मकसद सिर्फ...

संक्षेप:

अशनूर कौर के पिता के कई वीडियोज वायरल हो रहे जिसमें बताया जा रहा कि एक्ट्रेस के पिता ने उन्हें बॉडी शेमिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अब एक्ट्रेस के पिता ने इस पर सफाई दी है।

Fri, 21 Nov 2025 08:16 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में फैमिली वीक चल रहा है और सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले शो में आए। अशनूर कौर के परिवार से उनके पिता गुरमीत सिंह आए। दोनों पापा-बेटी की बॉन्डिंग दर्शकों को काफी पसंद आई। हालांकि शो से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसे शेयर करते हुए दावा किया गया कि वह बेटी को बोल रहे हैं कि तान्या के बॉडी शेमिंग कमेंट का फायदा उठाया जाए। अब इस पर अशनूर के पिता का रिएक्शन आया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले अशनूर के पिता

गुरमीत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘कल के एपिसोड के बाद मैंने कई वीडियोज देखे जिसमें मैं बोल रहा हूं अशनूर को कि तान्या के बॉडी शेमिंग स्टेटमेंट का फायदा उठाओ। मैं ये क्लीयर करना ताहूंगा कि ये सब गलत है। मेरे शब्दों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है।’

गलत मतलब निकाला गया

उन्होंने आगे कहा, ‘जब अशनूर ने मुझसे तान्या को माफ करने को कहा तब बात बॉडी शेमिंग की नहीं हो रही थी। वो काफी फन मोमेंट था जो हमने एपिसोड में नहीं देखा क्योंकि एडिट की वजह से उसका अलग मतलब निकलता है।’

अशनूर को मोटिवेट करने गया, दूसरों को डिमोटिवेट नहीं

आखिर में उन्होंने कहा कि घर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है और यह काफी अच्छा मोमेंट था जहां सब साथ में बैठे। उन्होंने लिखा, ‘मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्लिप को गलत तरीके में ना लें। मैं बिग बॉस के घर सिर्फ अशनूर को मोटिवेट करने गया था, किसी और को गिराने के लिए नहीं। मेरी हर कंटेस्टेंट के साथ अच्छी याद है चाहे वो ऑन एयर हुआ हो या नहीं।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Aashnoor Kaur Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।