Bigg Boss 19 : क्या अशनूर को पिता ने दी बॉडी शेमिंग को यूज करने की सलाह? बोले- मेरा मकसद सिर्फ...

संक्षेप: अशनूर कौर के पिता के कई वीडियोज वायरल हो रहे जिसमें बताया जा रहा कि एक्ट्रेस के पिता ने उन्हें बॉडी शेमिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अब एक्ट्रेस के पिता ने इस पर सफाई दी है।

बिग बॉस 19 में फैमिली वीक चल रहा है और सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले शो में आए। अशनूर कौर के परिवार से उनके पिता गुरमीत सिंह आए। दोनों पापा-बेटी की बॉन्डिंग दर्शकों को काफी पसंद आई। हालांकि शो से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसे शेयर करते हुए दावा किया गया कि वह बेटी को बोल रहे हैं कि तान्या के बॉडी शेमिंग कमेंट का फायदा उठाया जाए। अब इस पर अशनूर के पिता का रिएक्शन आया है।

क्या बोले अशनूर के पिता गुरमीत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘कल के एपिसोड के बाद मैंने कई वीडियोज देखे जिसमें मैं बोल रहा हूं अशनूर को कि तान्या के बॉडी शेमिंग स्टेटमेंट का फायदा उठाओ। मैं ये क्लीयर करना ताहूंगा कि ये सब गलत है। मेरे शब्दों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है।’

गलत मतलब निकाला गया उन्होंने आगे कहा, ‘जब अशनूर ने मुझसे तान्या को माफ करने को कहा तब बात बॉडी शेमिंग की नहीं हो रही थी। वो काफी फन मोमेंट था जो हमने एपिसोड में नहीं देखा क्योंकि एडिट की वजह से उसका अलग मतलब निकलता है।’