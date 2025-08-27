Bigg Boss 19 Amaal Mallik Reveal Shraddha Kapoor School Crush Used to wear dentures says meri senior thi बिग बॉस 19 के इस कंटेस्टेंट को श्रद्धा कपूर पर था क्रश, बोले- डेन्चर्स पहनकर आती थीं, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Amaal Mallik Reveal Shraddha Kapoor School Crush Used to wear dentures says meri senior thi

बिग बॉस 19 के इस कंटेस्टेंट को श्रद्धा कपूर पर था क्रश, बोले- डेन्चर्स पहनकर आती थीं

बिग बॉस 19 का खेल शुरू हो गया है। घर में आए कंटेस्टेंट्स अब नेशनल टीवी पर अपने जीवन से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर बात करते नजर आ रहे हैं। अब एक कंटेस्टेंट ने बताया कि उन्हें श्रद्धा कपूर पर क्रश था। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 06:10 PM
share Share
Follow Us on
बिग बॉस 19 के इस कंटेस्टेंट को श्रद्धा कपूर पर था क्रश, बोले- डेन्चर्स पहनकर आती थीं

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का धमाकेदार आगाज हो गया है। दूसरे दिन ही घरवालों के बीच रिश्ते बनते-बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं, कंटेस्टेंट्स अपने-अपने जीवन से जुड़े किस्से भी नेशनल टीवी पर शेयर कर रहे हैं। अब बिग बॉस 19 के कंटेस्सेंट अमाल मलिक ने कहा कि उन्हें श्रद्धा कपूर पर क्रश था। अमाल ने कहा कि श्रद्धा कपूर स्कूल में उनकी सीनियर थीं। अमाल का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि लगता है श्रद्धा कपूर उस पूरे स्कूल का क्रश थीं। टाइगर श्रॉफ ने भी कहा था कि श्रद्धा उनका क्रश थीं।

अमाल को था श्रद्धा पर क्रश

रेडिट पर अमाल का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में अमाल मलिक गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद और नगमा मिराजकर के साथ बात करते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि श्रद्धा कपूर स्कूल में उनकी सीनियर थीं और उन्हें एक्ट्रेस पर क्रश था। अमाल श्रद्धा की फैन फॉलोइंग की तारीफ करते भी नजर आए।

अमाल की सीनियर थीं श्रद्धा कपूर

अमाल मलिक कहते हैं, "श्रद्धा स्कूल में भी डेन्चर्स पहन के आती थीं, मेरी सीनियर थीं। मेरी स्कूल की क्रश थीं और इंसान भी इतनी स्वीटहार्ट। पूरे इंटरनेट पर सबसे असली फॉलोइंग उस लड़की की है, बिना कुछ किए। न कोई नकली फॉलोअर्स न कुछ।"

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

अमाल के इस वायरल वीडियो में रेडिट यूजर्स ने रिएक्ट किया है। एक यूजर ने लिखा- पूरी स्कूल की क्रश थी। टाइगर ने भी ये कहा था। एक दूसरे यूजर ने कहा- श्रद्धा प्यार हैं। एक दूसरे यूजर ने भी कमेंट में टाइगर का जिक्र किया है।

Amaal Mallik Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।