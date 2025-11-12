Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने अमाल मलिक को कहा भैया, सिंगर ने अश्लील इशारा करते हुए कहा- तू मुझे...

संक्षेप: अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच पहले काफी अच्छा बॉन्ड था, लेकिन फिर धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती में दरार आने लगी। अब हाल ही में दोनों के बीच एर टास्क के दौरान लड़ाई हो गई जहां तान्या, अमाल को भाई बोलती हैं।

बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कब दोस्त, दुश्मन बन जाएं और दुश्मन, दोस्त बन जाएं किसी को नहीं पता। अब बिग बॉस 19 में कैप्टेंसी टास्क के दौरान काफी हंगामे हुए। इतना ही नहीं अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच भी लड़ाई हो गई और सिंगर, तान्या को लेकर कुछ गलत इशारा करते हैं।

हुआ क्या दोनों के बीच दरअसल, टास्क के दौरान अमाल, तान्या का मजाक बनाते हैं कि वह खुद को सच्चा बोलती हैं। वह बाकी घरवालों को भी बोलते हैं कि अगर तान्या कैप्टेंसी के लिए खड़ी होती हैं तो क्या वे उन्हें सपोर्ट करेंगे तो ज्यादातर उनके विरोध में वोट करते हैं। तान्या को इस पर गुस्सा आ जाता है और वह अमाल को सबसे बड़ा झूठा बोलती हैं। इस पर अमाल, तान्या को गद्दार भी बोलते हैं।

तान्या ने अमाल को बोला भैया तान्या जब अमाल पर कैमरे के सामने फेक का आरोप लगाती हैं तो वह उन्हें भैया भी बोल देती हैं। लेकिन इस पर अमाल उन्हें ऐसा जवाब देते हैं जो तान्या ने कभी सोचा भी नहीं होगा।

अमाल का जवाब अमाल एक वल्गर जेस्चर करते हुए बोलते हैं, इसको लगा ये भैया बोलेगी तो मेरा दिल टूट जाएगा पर मुझे घं* फर्क नहीं पड़ा। वह कुनिका सदानंद के सामने बोलते हैं तो एक्ट्रेस तुरंत उन्हें टोकती हैं और बोलती हैं शी...शी अमाल। तुम ऐसे एक्शन कैसे कर सकते हो।

इसके बाद तान्या और फरहाना उनसे दोबारा वो जब करने को बोलते हैं तो वह दोबारा करते हैं और बोलते हैं कि अगर वह गलत हैं तो उन्हें इसके लिए क्लास दे दी जाएगी।

टास्क के बारे में बता दें कि बिग बॉस के घर को पॉलिटिकल रैली में कन्वर्ट कर दिया जाता है जहां गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद और शहबाज बदेशा को लीडर बनाया गया और बाकी कंटेस्टेंट्स को उनके मेंबर के तौर पर ज्वाइन करना था। फरहाना, तान्या, कुनिका को ज्वाइन करते हैं। मृदुल तिवारी और प्रणित मोरे, गौरव खन्ना को ज्वाइन करते हैं और मालती चहर, अशनूर कौर, शहबाज की पार्टी के मेंबर बनते हैं।