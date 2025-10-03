घरवालों की किस हरकत पर भड़के बिग बॉस? कैप्टेंसी टास्क होगा रद्द

बिग बॉस 19 का खेल दिलचस्प होता जा रहा है। बीते एपिसोड में अशनूर कौर और फरहाना भट्ट के बीच लड़ाई देखने को मिली। अब आनेवाले एपिसोड में अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच धक्का मुक्की देखने को मिल सकती है।

बिग बॉस 19 में घरवालों के बीच लड़ाई-झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। घर में दो ग्रुप साफ नजर आ रहे हैं। बीते एपिसोड में फरहाना भट्ट और अशनूर कौर के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली है। वहीं, आनेवाले एपिसोड में अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच धक्का-मुक्की देखने को मिलेगी। अमाल और अभिषेक की लड़ाई से पूरा घर हिल जाएगा। जीशान कादरी माइक उतारने की धमकी देंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो घर में इस माहौल पर बिग बॉस का गुस्सा फूटेगा और वो कैप्टेंसी टास्क रद्द कर देंगे।

घरवालों पर भड़के बिग बॉस कैप्टेंसी टास्क के दौरान अमाल और अभिषेक की लड़ाई में घरवाले बिग बॉस से फैसला की मांग करेंगे। जब कुछ घरवाले माइक उतारने की धमकी देंगे, बिग बॉस घरवालों पर भड़क जाएंगे। indiaforums.com के मुताबिक, बिग बॉस कैप्टेंसी टास्क कैंसिल कर देंगे।

फरहाना दूसरी बार बनेंगी घर की कैप्टन इस वक्त घर में फरहाना भट्ट कैप्टन हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो कैप्टेंसी टास्क रद्द होने के बाद बिग बॉस ऐलान करेंगे कि फरहाना भट्ट की घर की कैप्टन रहेंगी। अगर ऐसा होता है तो इस सीजन में ये पहली बार होगा कि कोई कंटेस्टेंट लगातार दो हफ्तों के लिए घर का कैप्टन बनेगा।