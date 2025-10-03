Bigg Boss 19 Amaal Mallik Abhishek Bajaj Big Fight Captaincy Task Cancelled Farhana to continue her captaincy घरवालों की किस हरकत पर भड़के बिग बॉस? कैप्टेंसी टास्क होगा रद्द, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Amaal Mallik Abhishek Bajaj Big Fight Captaincy Task Cancelled Farhana to continue her captaincy

घरवालों की किस हरकत पर भड़के बिग बॉस? कैप्टेंसी टास्क होगा रद्द

बिग बॉस 19 का खेल दिलचस्प होता जा रहा है। बीते एपिसोड में अशनूर कौर और फरहाना भट्ट के बीच लड़ाई देखने को मिली। अब आनेवाले एपिसोड में अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच धक्का मुक्की देखने को मिल सकती है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 07:35 AM
share Share
Follow Us on
घरवालों की किस हरकत पर भड़के बिग बॉस? कैप्टेंसी टास्क होगा रद्द

बिग बॉस 19 में घरवालों के बीच लड़ाई-झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। घर में दो ग्रुप साफ नजर आ रहे हैं। बीते एपिसोड में फरहाना भट्ट और अशनूर कौर के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली है। वहीं, आनेवाले एपिसोड में अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच धक्का-मुक्की देखने को मिलेगी। अमाल और अभिषेक की लड़ाई से पूरा घर हिल जाएगा। जीशान कादरी माइक उतारने की धमकी देंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो घर में इस माहौल पर बिग बॉस का गुस्सा फूटेगा और वो कैप्टेंसी टास्क रद्द कर देंगे।

घरवालों पर भड़के बिग बॉस

कैप्टेंसी टास्क के दौरान अमाल और अभिषेक की लड़ाई में घरवाले बिग बॉस से फैसला की मांग करेंगे। जब कुछ घरवाले माइक उतारने की धमकी देंगे, बिग बॉस घरवालों पर भड़क जाएंगे। indiaforums.com के मुताबिक, बिग बॉस कैप्टेंसी टास्क कैंसिल कर देंगे।

फरहाना दूसरी बार बनेंगी घर की कैप्टन

इस वक्त घर में फरहाना भट्ट कैप्टन हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो कैप्टेंसी टास्क रद्द होने के बाद बिग बॉस ऐलान करेंगे कि फरहाना भट्ट की घर की कैप्टन रहेंगी। अगर ऐसा होता है तो इस सीजन में ये पहली बार होगा कि कोई कंटेस्टेंट लगातार दो हफ्तों के लिए घर का कैप्टन बनेगा।

फरहाना की कैप्टेंसी के दौरान कुछ घरवालों ने उन्हें फेल कैप्टन का टैग दिया है। बिग बॉस 19 में अब तक कुनिका सदानंद, अभिषेक बजाज, और अमाल मिलक अबतक कैप्टन बन चुके हैं। कुनिका घर की पहली कैप्टन बनी थीं जिन्होंने अपनी कैप्टेंसी से इस्तीफा दे दिया था।

Salman Khan Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।