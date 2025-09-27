Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फिर पार की हदें, आवेज को लेकर बोले- मुंह खोल दिया तो उसके रिश्ते...
बिग बॉस 19 के कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स में से एक हैं अमाल मलिक। अमाल ने हाल ही में आवेज दरबार से माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने के बाद उन्होंने फिर अमाल को लेकर विवादित कमेंट्स किए।
बिग बॉस 19 में अब हंगामे बढ़ते ही जा रहे हैं। लेटेस्ट एपिसोड में काफी ड्रामा देखने को मिला। एपिसोड की शुरुआत अमाल मलिक से होती है जो आवेज दरबार से पर्सनल कमेंट करने पर माफी मांगते हैं। अमाल बोलते हैं कि जो भी हुआ अब तक उसे भूल जाओ। मैं माफी मांगता हूं तुमसे और नगमा से भी क्योंकि अगर मेरी वजह से दोनों परिवार को दुख पहुंचा है तो उन्हें भी सॉरी। मैं दिल से माफी मांग रहा हूं।
अमाल को क्यों आया गुस्सा
हालांकि फिर उसी रात अमाल फिर नेहल से सवाल करते हैं कि उन्होंने प्रानित और उनकी टीम को क्यों कहा कि वे बेहतर से कॉमेडी टास्क में। नेहल बोलती हैं कि रिजल्ट बोलने के बाद वह गिल्टी महसूस कर रही हैं। वह बोलती हैं कि उन्हें आवेज का चेहरा देखकर काफी बुरा लग रहा था।
आवेज को लेकर फिर बोले
अमाल फिर बोलते हैं कि अगर आवेज के लिए हमसे ज्यादा है तो आवेज ही है फिर। आपका स्टैंड अगर दूसरी टीम की तरफ है तो इससे आपके ग्रुप को हर्ट हो रहा है। जितना भोला आवेज दरबार बन रहा है न तेरे सामने, उतना है नहीं। नहीं है वो मैं खोल के बताऊं वापस।
अमाल काफी भड़क जाते हैं और फिर बोलते हैं भाड़ में जाए बिग बॉस। दूसरे लोगों के अकाउंट और डीएम में मुझे पता है। मैं बात करने पर आऊं ना तो खत्म हो जाए रिश्ते और शादी।
अमाल फिर आवेज और उनके ग्रुप को गाली देने लगते हैं। नेहल, अमाल को रोकते हुए बोलती हैं छी अमाल ये सब मत बोल।
नेहल हुईं इमोशनल
नेहल इसके बाद इमोशनल हो जाती हैं और फरहाना से बात करते हुए कहती हैं कि मैंने एक बार आवेज के लिए हमदर्दी दिखाई उसको इतना बुरा लग गया, मैंने उसके लिए 50 बार हमदर्दी दिखाई उसको एक बार भी नहीं दिखा। मैं थक गई हूं यार, नहीं दिखाई मुझे दोस्ती। भाड़ में जाओ तुम लोग। हर चीज में प्रूफ करना पड़ता है। मेरी गलती है यार, गलत लोगों को सपोर्ट किया। उस रूम में बैठकर 10 चीजें सुनी है, लेकिन मैंने एक बार फिर आकर नेगेटिव एक्सप्रेस नहीं किया, उन लोगों को। मैंने सुनी है चीजें।
