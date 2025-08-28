'मुझसे धंधा मिलता है उन्हें', आवेज और नगमा के बारे में बोले अमाल, लोग बोले घटिया सोच है

बिग बॉस 19 में अमाल मलिक खुलकर सबके सामने आ रहे हैं। अब शो के नए प्रोमो में अमाल मलिक आवेज दरबार और नगमा मिराजकर के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वो कहते नजर आ रहे हैं कि नगमा और आवेज को उनसे धंधा मिलता है। अमाल की इस बात पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है।

बिग बॉस का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में सिंगर अमाल मलिक को-कंटेस्टेंट्स आवेज दरबार और नगमा मिराजकर के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अमाल नगमा और आवेज को पति-पत्नी बताते कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो लोग उनसे कभी नहीं भिड़ेंगे क्योंकि उनको उनसे धंधा मिलता है। अमाल की इस बात पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। लोगों को कहना है कि अमाल की सोच कितनी घटिया है।

अमाल ने की आवेज और नगमा की बुराई अमाल वीडियो में नेहल चुदास्मा, बसीर अली और जिशान कादरी से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं- "नेहल को मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो जो पति पत्नी हैं नगमा और आवेज वो किसी तरफ नहीं हैं। वो न हमको सपोर्ट कर रहे हैं, न उधर। वो बहुत डामाडोल हैं। मैं इन लोगों को बाहर से जानता हूं, ये लोग अमाल भाई अमाल भाई करते रहेंगे क्योंकि मुझसे उन्हें धंधा मिलता है। मेरे साथ गानों का काम धंधा है। रील प्रमोशन…सब धंधा मिलता है उन लोगों को। पर वो लोग कभी स्टैंड नहीं लेंगे।"

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स इस प्रोमो पर कुछ लोग अमाल की तारीफ कर रहे हैं। लोग उन्हें मास्टरमाइंड कहकर बुला रहे हैं। वहीं, कुछ लोग अमाल की इस बात से काफी नाराज हैं। एक यूजर ने लिखा- नई चुगली गैंग बन रही है। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- अमाल की घटिया सोच है…वो सोचता है कि वो कोई बड़ा सिलेब्रिटी है। एक ने लिखा- अमाल आप हंसते-खेलते रहिए, ये निगेटिव है। एक ने अमाल को पीठ पीछे बात न करने की सलाह दी है।