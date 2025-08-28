Bigg Boss 19 Amaal Malik Targets Awez Darbar Nagma says Dhandha Milta hai Netizens angry says kitni ghatiya soch hai 'मुझसे धंधा मिलता है उन्हें', आवेज और नगमा के बारे में बोले अमाल, लोग बोले घटिया सोच है, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Amaal Malik Targets Awez Darbar Nagma says Dhandha Milta hai Netizens angry says kitni ghatiya soch hai

'मुझसे धंधा मिलता है उन्हें', आवेज और नगमा के बारे में बोले अमाल, लोग बोले घटिया सोच है

बिग बॉस 19 में अमाल मलिक खुलकर सबके सामने आ रहे हैं। अब शो के नए प्रोमो में अमाल मलिक आवेज दरबार और नगमा मिराजकर के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वो कहते नजर आ रहे हैं कि नगमा और आवेज को उनसे धंधा मिलता है। अमाल की इस बात पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 06:28 PM
share Share
Follow Us on
'मुझसे धंधा मिलता है उन्हें', आवेज और नगमा के बारे में बोले अमाल, लोग बोले घटिया सोच है

बिग बॉस का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में सिंगर अमाल मलिक को-कंटेस्टेंट्स आवेज दरबार और नगमा मिराजकर के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अमाल नगमा और आवेज को पति-पत्नी बताते कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो लोग उनसे कभी नहीं भिड़ेंगे क्योंकि उनको उनसे धंधा मिलता है। अमाल की इस बात पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। लोगों को कहना है कि अमाल की सोच कितनी घटिया है।

अमाल ने की आवेज और नगमा की बुराई

अमाल वीडियो में नेहल चुदास्मा, बसीर अली और जिशान कादरी से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं- "नेहल को मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो जो पति पत्नी हैं नगमा और आवेज वो किसी तरफ नहीं हैं। वो न हमको सपोर्ट कर रहे हैं, न उधर। वो बहुत डामाडोल हैं। मैं इन लोगों को बाहर से जानता हूं, ये लोग अमाल भाई अमाल भाई करते रहेंगे क्योंकि मुझसे उन्हें धंधा मिलता है। मेरे साथ गानों का काम धंधा है। रील प्रमोशन…सब धंधा मिलता है उन लोगों को। पर वो लोग कभी स्टैंड नहीं लेंगे।"

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस प्रोमो पर कुछ लोग अमाल की तारीफ कर रहे हैं। लोग उन्हें मास्टरमाइंड कहकर बुला रहे हैं। वहीं, कुछ लोग अमाल की इस बात से काफी नाराज हैं। एक यूजर ने लिखा- नई चुगली गैंग बन रही है। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- अमाल की घटिया सोच है…वो सोचता है कि वो कोई बड़ा सिलेब्रिटी है। एक ने लिखा- अमाल आप हंसते-खेलते रहिए, ये निगेटिव है। एक ने अमाल को पीठ पीछे बात न करने की सलाह दी है।

बता दें, बिग बॉस के खेल को शुरू हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन घर में सदस्यों की बीच लड़ाई-झगड़े देखने को मिलने लगे हैं। बीते एपिसोड में पूरे घर को गौरव खन्ना के खिलाफ देखा गया था। अमाल मलिक ने कहा था कि गौरव खन्ना खुद को बॉस समझते हैं। वो गौरव खन्ना से दाल के मुद्दे को लेकर नाराज थे।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।