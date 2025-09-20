Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने प्रानित को कहा जेबरा, गौरव खन्ना पर भड़के- हीरो से बहू बना देंगे

अमाल मलिक और गौरव खन्ना के बीच हाल ही में बड़ी लड़ाई हो गई। इतना ही नहीं उन्होंने प्रानित को भी नहीं छोड़ा। प्रानित को लेकर भी उन्होंने रेसिस्ट कमेंट किया जिसे सुनकर सब हैरान हो गए।

बिग बॉस 19 शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे घर में हंमागे बढ़ते जा रहे हैं। अब लेटेस्ट एपिसोड में गौरव खन्ना और बशीर अली के बीच घमासान होते दिखा। इन दोनों की लड़ाई के बीच फिर अमाल मलिक आ गए जो अपने दोस्त बशीर को सपोर्ट करने लगे और फिर उन्होंने गौरव को उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया। अमाल, गौरव को फट्टू बोलते हैं। इतना ही नहीं फिर वह गौरव को लेकर काफी कमेंट करते हैं।

अमाल ने गौरव को कहा फट्टू अमाल दरअसल, गार्डन एरिया में जीशान कादरी, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी के साथ बैठे होते हैं और बोलते हैं जल्दी निकल और घर जा मुख्य नहीं पीछे की दिवार से जा। गौरव जैसा फट्टू आदमी, दल बदलू, इशारों में बात करने वाला आदमी।

इसके बाद अमाल, प्रानित को लेकर रेसिस्ट कमेंट करते हैं और साथ ही गौरव के करियर पर भी तंज कसते हैं। वह बोलते हैं, बकवास आदमी, भोंकता रहता है, जाओ अपना टीवी शो करो जाकर, तुमको बहू यहीं बना कर भेजेंगे।

अमाल ने प्रानित को बोला जेबरा फिर प्रानित को लेकर वह बोलते हैं कि अभी ये जेबरा वहां जाकर भोंकेगा। इस जेबरा को ब्राउनी पॉइंट्स हर जगह से चाहिए, इस हफ्ते जाने का चांस है न। बिग बॉस इस 6 फुट के आदमी को जल्दी से बॉल बनाकर बाहर भेजो।