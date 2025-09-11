Bigg Boss 19 : अमाल मलिक बने घर के नए कैप्टन, फैंस ने दी बधाई, बोले- डिजर्व करते हैं

बिग बॉस 19 में घर की पहली कैप्टन कुनिका सदानंद बनी थीं। कुनिका के हटने के बाद अब घर को नया कैप्टन मिल गया है। इस बार की कैप्टेंसी से फैंस काफी खुश हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं।

बिग बॉस 19 के पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक हैं अमाल मलिक। अमाल जब बिग बॉस में आए तो उनको लेकर काफी चर्चा हुई। सब उनके आने से हैरान थे। शो में अब तक उन्हें पसंद भी किया जा रहा है। इस बीच अब खबर आ रही है कि अमाल अब बिग बॉस के घर के नए कप्तान बन गए हैं। इस खबर के आने के बाद से अमाल को सभी बधाई दे रहे हैं।

बिग बॉस तक के एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया कि अमाल अब घर के नए कैप्टन हैं। इस ट्वीट के वायरल होने के बाद से सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि वह यह कैप्टेंसी डिजर्व करते हैं।

लोगों के रिएक्शन एक ने लिखा कि अमाल को बधाई। एक ने लिखा कि अमाल को कैप्टन बनता देख काफी अच्छा लगा। एक ने यह भी लिखा कि अमाल डिजर्व करते हैं ये कैप्टेंसी।

शो में पार्टिसिपेट करने को लेकर बोले थे बता दें कि बिग बॉस में आने को लेकर अमाल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा था, ‘लोग मेरे म्यूजिक को जानते हैं, मेरे दिन को जानते हैं, लेकिन वे मुझे नहीं जानते। ना मेरी हैबिड और ना मेरी वाइब।’