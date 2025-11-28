Hindustan Hindi News
BB 19 : तान्या-अशनूर लड़ाई पर अभिषेक ने किया दोस्त का सपोर्ट, बोले- इन लोगों ने…

संक्षेप:

अभिषेक बजाज और अशनूर कौर काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों के बॉन्ड को देखकर सभी को लगा कि अब नई स्टोरी बनने वाली है। खैर उससे पहले अभिषेक बाहर हो गए।

Fri, 28 Nov 2025 09:17 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 का माहौल अब गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में एक टास्क के दौरान तान्या मित्तल और अशनूर कौर के बीच मामला गर्मा गया और अशनूर ने तान्या को मार भी दिया। इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ और कई ने अशनूर को शो से बाहर करने की मांग भी की। अब अभिषेक बजाज ने इस मामले पर अपनी बात रखी है और अशनूर का सपोर्ट किया है।

क्या बोले अभिषेक

फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए अभिषेक ने कहा, ‘इन लोगों ने मेरे साथ भी विक्टिम कार्ड खेला है टास्क के दौरान और अब ये यही चीज अशनूर के साथ कर रहे हैं। लेकिन अशनूर हमेशा अच्छा खेलती हैं। उन्हें फंसाया, धक्का दिया और तान्या, कुनिका जी और नीलम ने बॉडी शेम भी किया, लेकिन फिर भी अशनूर को कोई नहीं पीछे कर सकता। जहां बराबरी नहीं होती है, वहां बदनामी करने की कोशिश करते हैं।’

अभिषेक ने खैर आगे कहा कि अशनूर को भी काफी बार चोट लगी है, लेकिन उन्होंने कभी मुद्दा नहीं बनाया। स्पोर्ट्स में चीजें ऊपर-नीचे होती है और जो समझता है उसे स्पोर्समैनशिप बोलते हैं। टास्क को वैसे भी टास्क की तरह लेना चाहिए।

अशनूर जानबूझकर नहीं करती हर्ट

आखिर में अभिषेक बोलते हैं कि अशनूर कभी किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं कर सकती है।

मामला क्या है

बता दें कि अशनूर, तान्या के फेक नरेटिव से परेशान हो जाती है और वह मार देती हैं। तान्या बार-बार यही बोलती हैं कि अशनूर ने जानबूझकर उन्हें मारा है। शहबाज भी वहीं तान्या का साइड लेते हैं और बोलते हैं मार कर बोला, जानबूझकर कर लगा।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
