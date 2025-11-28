BB 19 : तान्या-अशनूर लड़ाई पर अभिषेक ने किया दोस्त का सपोर्ट, बोले- इन लोगों ने…
अभिषेक बजाज और अशनूर कौर काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों के बॉन्ड को देखकर सभी को लगा कि अब नई स्टोरी बनने वाली है। खैर उससे पहले अभिषेक बाहर हो गए।
बिग बॉस 19 का माहौल अब गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में एक टास्क के दौरान तान्या मित्तल और अशनूर कौर के बीच मामला गर्मा गया और अशनूर ने तान्या को मार भी दिया। इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ और कई ने अशनूर को शो से बाहर करने की मांग भी की। अब अभिषेक बजाज ने इस मामले पर अपनी बात रखी है और अशनूर का सपोर्ट किया है।
क्या बोले अभिषेक
फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए अभिषेक ने कहा, ‘इन लोगों ने मेरे साथ भी विक्टिम कार्ड खेला है टास्क के दौरान और अब ये यही चीज अशनूर के साथ कर रहे हैं। लेकिन अशनूर हमेशा अच्छा खेलती हैं। उन्हें फंसाया, धक्का दिया और तान्या, कुनिका जी और नीलम ने बॉडी शेम भी किया, लेकिन फिर भी अशनूर को कोई नहीं पीछे कर सकता। जहां बराबरी नहीं होती है, वहां बदनामी करने की कोशिश करते हैं।’
अभिषेक ने खैर आगे कहा कि अशनूर को भी काफी बार चोट लगी है, लेकिन उन्होंने कभी मुद्दा नहीं बनाया। स्पोर्ट्स में चीजें ऊपर-नीचे होती है और जो समझता है उसे स्पोर्समैनशिप बोलते हैं। टास्क को वैसे भी टास्क की तरह लेना चाहिए।
अशनूर जानबूझकर नहीं करती हर्ट
आखिर में अभिषेक बोलते हैं कि अशनूर कभी किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं कर सकती है।
मामला क्या है
बता दें कि अशनूर, तान्या के फेक नरेटिव से परेशान हो जाती है और वह मार देती हैं। तान्या बार-बार यही बोलती हैं कि अशनूर ने जानबूझकर उन्हें मारा है। शहबाज भी वहीं तान्या का साइड लेते हैं और बोलते हैं मार कर बोला, जानबूझकर कर लगा।
