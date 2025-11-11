Bigg Boss 19 : अशनूर कौर के साथ रिलेशन की खबरों पर अभिषेक बजाज बोले- प्यार तो बड़ा...

संक्षेप: अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की दोस्ती बिग बॉस 19 में छाई हुई थी। लेकिन इसी बीच अभिषेक शो से बाहर हो गए। अभिषेक ने अब शो से बाहर आने के बाद अशनूर के साथ रिलेशन की खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है।

बिग बॉस 19 से हाल ही में अभिषेक बजाज आउट हो गए हैं। अभिषेक के बाहर होने से सभी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि वह शो के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक थे। शो के दौरान अभिषेक और अशनूर कौर के बीच काफी क्लोज बॉन्ड दिख रहा था। कई को तो लगा कि दोनों का रिलेशन शुरू हुआ है। अब शो से बाहर होने के बाद अभिषेक ने रिलेशन की खबरों को लेकर अपना रिएक्शन दिया है।

अशनूर को लेकर क्या बोले अभिषेक जूम से बात करते हुए अभिषेक ने कहा, ‘नहीं ये सिर्फ दोस्ती थी, पूरी दोस्ती है। प्यार तो बड़ा इमोशन है, आप प्यार से क्यों डरोगे? प्यार तो ताकत है उससे डरना क्यों है। अभी कुछ ऐसा नहीं है, इसको लेकर कोई और सोच नहीं है। हां, लेकिन क्यूट है, मुझे अच्छा लगा, रील्स के जरिए मैं उन मोमेंट्स को फिर जी रहा हूं। ये काफी प्यारी फीलिंग है।’

अशनूर जीते ट्रॉफी अभिषेक ने आगे कहा, ‘मैं चाहता हूं कि अशनूर ये ट्रॉफी जीते और अभिनूर की जीत हो। बता दें कि सोशल मीडिया पर फैंस ने अभिषेक और अशनूर की जोड़ी का नाम अभिनूर रख दिया।’