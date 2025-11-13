Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: कुनिका के उम्र को लेकर कमेंट करने पर अभिषेक ने दी सफाई, बोले- वो वृद्धाश्रम नहीं जो...

संक्षेप: अभिषेक बजाज और कुनिका सदानंद की लड़ाई कुछ दिनों पहले काफी चर्चा में रही थी। कुछ दिनों पहले अभिषेक को कुनिका सदानंद की उम्र को लेकर कमेंट किए जाने के लिए ट्रोल किया जा रहा था।

Thu, 13 Nov 2025 03:35 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 से अभिषेक बजाज का सफर कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ है। अभिषेक के जाने से सभी को बड़ा झटका लगा क्योंकि वह शो के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक माने जाते थे। शो के दौरान अभिषेक और कुनिका सदानंद के बीच भी लड़ाई हुई थी। इतना ही नहीं अभिषेक ने कुनिका को ऐज शेमिंग भी किया था। अब अभिषेक ने इस पर अपना जवाब दिया है।

क्या बोले अभिषेक

अभिषेक ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में सफाई दी कि उन्होंने कुनिका को ऐज शेम नहीं किया है। वह बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा विवाद क्यों बन रहा है इसका। वह 65 साल की हैं और दादी हैं। मैंने उन्हें रिस्पेक्ट में दादी कहा था जो वह रियल लाइफ में हैं। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूं।

वृद्धाश्रम नहीं है शो

अभिषेक ने आगे कहा, वह चाहती थीं कि हम सब उनकी सिर्फ सुनें और उन्हें जवाब ना दें और ना उनसे सवाल करें। लेकिन एंड में वह खुद को इंडीपेन्डेंट, स्ट्रॉन्ग और गुंडी बोलती हैं। मेरा मतलब हम सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपने स्टाइल में। ये कोई ओल्ड ऐज होम (वृद्धाश्रम) नहीं है जहां उनका ध्यान रखा जाए।

दरअसल, होता क्या है कि मृदुल जब कैप्टन थे तब कुनिका ने अपना काम करने से मना कर दिया था। वह मृदुल से नाराज थीं क्योंकि उन्होंने अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को सेव किया था जबकि उन्होंने घर के नियम तोड़े थे।

इसके बाद कुनिका और अभिषेक के बीच बहस हो जाती है और वह गाना गाते हैं दादी अम्मा, दादी अम्मा मान जाओ। बस अभिषेक के इस बिहेवियर से कुछ दर्शक नाराज हो गए।

