Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj Ex Wife Akanksha Jindal Claims He Cheated On Her Says He Was Involved With Lot Of Girls Bigg Boss 19 : अभिषेक बजाज पर एक्स पत्नी ने लगाया चीटिंग का आरोप, बोलीं- लड़कियों के साथ..., Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 19 Abhishek Bajaj Ex Wife Akanksha Jindal Claims He Cheated On Her Says He Was Involved With Lot Of Girls

Bigg Boss 19 : अभिषेक बजाज पर एक्स पत्नी ने लगाया चीटिंग का आरोप, बोलीं- लड़कियों के साथ...

अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा ने अब एक्टर को लेकर कई शॉकिंग खुलासे किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अभिषेक पर चीटिंग का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि कब उन्हें लगा कि शादी को खत्म कर देना चाहिए।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 05:58 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19 : अभिषेक बजाज पर एक्स पत्नी ने लगाया चीटिंग का आरोप, बोलीं- लड़कियों के साथ...

बिग बॉस 19 के सबसे ज्यादा चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक हैं अभिषेक बजाज। शो में जबसे वह आए हैं तबसे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अभिषेक ने साल 2017 में आकांक्षा जिंदल से शादी की थी, लेकिन दोनों का साल 2020 में तलाक हो गया था। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आकांक्षा ने तलाक के पीछे की वजह बताई है।

कैसे मिले थे दोनों

आकांक्षा ने बताया कि वह और अभिषेक एक ही स्कूल में पढ़े थे और रीयूनियन के दौरान मिले। दोनों की दोस्ती फिर बढ़ी और फिर दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। आकांक्षा का कहना है कि शादी से पहले दोनों 8 साल तक रिलेशनशिप में थे। उनके मुताबिक यह लव मैरिज थी। उनके पैरेंट्स को शुरू में ऑब्जेक्शन था क्योंकि दोनों अलग-अलग कम्यूनिटी और प्रोफेशन से थे। लेकिन बाद में दोनों ने उन्हें मना लिया।

अलग क्यों हुए थे

अलग होने को लेकर आकांक्षा ने कहा, 'हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। सब टूट गया था। मेरा दिल टूट गया था। चीजें 360 डिग्री बदल गई थी। मैं कई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझे चीट किया वही सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। मैं उनके बिहेवियर से समझ जाती थी कि हमारी शादी नहीं चलेगी। जब मुझे यह एहसास हुआ तब मैंने इस रिश्ते को छोड़ने का फैसला कर लिया।'

अभिषेक ने किया चीट

उन्होंने आगे कहा, ‘वह कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व थे। इंडस्ट्री के कई लोग मुझे उनकी सच्चाई बताते। मुझे कुछ स्क्रीनशॉट मिले लेकिन वह विक्टिम कार्ड प्ले करते और मुझपर ही ब्लेम करते। मैं पढ़ने में काफी अच्छी थी और क्रिएटर बनना चाहती थी लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे मेरे सपने और हॉबीज को पूरा नहीं करने दिया। हमें अलग हुए 6 साल हो गए हैं और अब मैंने उन्हें माफ कर दिया है।’

आकांक्षा अब कम्पनी सेकेट्री हैं एक लॉ फर्म में और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं जो लाइफस्टाइल और ट्रैवल को लेकर कंटेंट बनाती हैं। आकांक्षा ने यह भी क्लीयर किया कि उन्होंने पास्ट को लेकर सिर्फ सच बताने के लिए बात की ना कि सिम्पथी के लिए।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।