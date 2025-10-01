Bigg Boss 19 : अभिषेक बजाज पर एक्स पत्नी ने लगाया चीटिंग का आरोप, बोलीं- लड़कियों के साथ...

अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा ने अब एक्टर को लेकर कई शॉकिंग खुलासे किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अभिषेक पर चीटिंग का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि कब उन्हें लगा कि शादी को खत्म कर देना चाहिए।

बिग बॉस 19 के सबसे ज्यादा चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक हैं अभिषेक बजाज। शो में जबसे वह आए हैं तबसे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अभिषेक ने साल 2017 में आकांक्षा जिंदल से शादी की थी, लेकिन दोनों का साल 2020 में तलाक हो गया था। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आकांक्षा ने तलाक के पीछे की वजह बताई है।

कैसे मिले थे दोनों आकांक्षा ने बताया कि वह और अभिषेक एक ही स्कूल में पढ़े थे और रीयूनियन के दौरान मिले। दोनों की दोस्ती फिर बढ़ी और फिर दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। आकांक्षा का कहना है कि शादी से पहले दोनों 8 साल तक रिलेशनशिप में थे। उनके मुताबिक यह लव मैरिज थी। उनके पैरेंट्स को शुरू में ऑब्जेक्शन था क्योंकि दोनों अलग-अलग कम्यूनिटी और प्रोफेशन से थे। लेकिन बाद में दोनों ने उन्हें मना लिया।

अलग क्यों हुए थे अलग होने को लेकर आकांक्षा ने कहा, 'हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। सब टूट गया था। मेरा दिल टूट गया था। चीजें 360 डिग्री बदल गई थी। मैं कई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझे चीट किया वही सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। मैं उनके बिहेवियर से समझ जाती थी कि हमारी शादी नहीं चलेगी। जब मुझे यह एहसास हुआ तब मैंने इस रिश्ते को छोड़ने का फैसला कर लिया।'

अभिषेक ने किया चीट उन्होंने आगे कहा, ‘वह कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व थे। इंडस्ट्री के कई लोग मुझे उनकी सच्चाई बताते। मुझे कुछ स्क्रीनशॉट मिले लेकिन वह विक्टिम कार्ड प्ले करते और मुझपर ही ब्लेम करते। मैं पढ़ने में काफी अच्छी थी और क्रिएटर बनना चाहती थी लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे मेरे सपने और हॉबीज को पूरा नहीं करने दिया। हमें अलग हुए 6 साल हो गए हैं और अब मैंने उन्हें माफ कर दिया है।’