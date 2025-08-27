Bigg Boss 19 27 august Major Fight as Majority Housemates Against Gaurav Khanna Over Dal Bigg Boss 19: घर में खत्म हुई दाल, गौरव खन्ना के खिलाफ हुए घरवाले, जिशान बोले- जाहिल है, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: घर में खत्म हुई दाल, गौरव खन्ना के खिलाफ हुए घरवाले, जिशान बोले- जाहिल है

बिग बॉस 19 के चौथे एपिसोड में दाल को लेकर बवाल देखने को मिला। गौरव खन्ना पर ज्यादा दाल खाने का आरोप लगा और लगभग पूरा घर उनके खिलाफ हो गया है। जिशान कादरी गौरव पर जबरदस्त नाराज हैं। उन्होंने कहा कि गौरव जाहिल हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 10:06 PM
बिग बॉस 19 के चौथे एपिसोड में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। पहले किचन में नेहल और कुनिका के बीच थेपले को लेकर बवाल देखने को मिला। इसके बाद, घर में दाल को लेकर बवाल देखने को मिला। लंच के वक्त ज्यादातर घरवाले खाना नहीं खाए होते हैं और दाल खत्म हो जाती है। इस बात पर ज्यादातर लोग गौरव खन्ना के खिलाफ हो गए। जिशान कादरी गौरव पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि गौरव जाहिल हैं।

घर में दाल पर हुआ बवाल

घर में दाल बनी होती है। खाना खाते हुए गौरव खन्ना दाल की तारीफ करते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि दाल खत्म हो गई है। नेहल इस बात से नाराज हो जाती हैं। वो कहती हैं कि तीन दिन से वो प्रोटीन पर सर्वाइव कर रही हैं। कुनिका सदानंद इस बात पर कहती हैं कि उन्हें पता है ज्यादा दाल खाने का गुनहगार कौन है। फिर वो गौरव से कहती हैं कि उन्होंने ज्यादा दाल ली है। इसपर गौरव कहते हैं कि आज तीन दिन में पहली बार वो आराम से खा रहे हैं।

गौरव बोले कम बनी थी दाल

दाल खत्म होने पर ज्यादातर घरवाले गौरव खन्ना के खिलाफ हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि गौरव खन्ना को सोचना चाहिए था कि सात लोगों ने अभी खाना नहीं खाया है। गौरव खन्ना अपनी सफाई में कहते हैं कि दाल कम बनी थी। वहीं, बसीर भड़क जाते हैं कि गौरव को सोचना चाहिए था। नगमा ने भी गौरव का साथ देते हुए कहा कि दाल कम बनी थी। इस बात पर घर में बवाल मच जाता है।

गौरव ने कहा कि अगर सात लोगों ने दाल नहीं खाई थी तो ऐसा तो नहीं है कि वो सात लोगों की दाल खा गए थे। उन्होंने कहा कि वो जादूगर तो हैं नहीं कि उनके कटोरे में दाल आती जा रही थी।

गौरव बोले- जाओ कर दो नॉमिनेट

दाल के मुद्दे पर जीशान, अमल और नेहल गौरव को जमकर कोसते दिखे। जिशान ने कहा कि गौरव जाहिल हैं। वहीं, नेहल ने गौरव को सेल्फिश बताया। बसीर ने गौरव पर भड़कते हुए कहा- आपका जीरो कन्सर्न दिख रहा है। फिर गौरव ने बोला कि दाल खा लिया, जाओ नॉमिनेट कर दो।

अमाल बोले- जिस दिन हम फट गए…

अमाल मलिक भी बाद में कैमरा पर बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि गौरव खन्ना खुद को बॉस समझते हैं, लेकिन जिस दिन हम फट गए, अपनी पर आ गए, उस दिन बवाल होगा।

