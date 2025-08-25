Bigg Boss 19: सलमान के शो में आई 21 साल की ये हसीना, संजय दत्त संग कर चुकी है काम
बिग बॉस 19 में 21 साल की ये हसीना धमाल मचाने वाली है। बहुत छोटी सी उम्र में एक्ट्रेस ने काम शुरू कर दिया था। अपने करियर में ये एक्ट्रेस न सिर्फ टीवी बल्कि फिल्मों की दुनिया में भी नाम कमा चुकी है। एक्ट्रेस संजय दत्त के साथ काम कर चुकी हैं।
बिग बॉस 19 में 21 साल की ये हसीना धमाल मचाने वाली है। इस एक्ट्रेस ने साढ़े चार साल की उम्र में काम शुरू कर दिया था। हम बात कर रहे हैं चाइल्ट एक्ट्रेस रह चुकीं अशनूर कौर की। अशनूर ने टीवी के साथ-साथ फिल्मी दुनिया में भी नाम कमाया है। अशनूर 13 साल से ज्यादा से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उनका खुद का एक मेकअप ब्रैंड भी है।
तमाम हिंदी सीरियल्स का रह चुकी हैं हिस्सा
अशनूर कौर कई जाने-माने सीरियल्स का हिस्सा रह चुकी हैं। अशनूर कौर झांसी की रानी, साथ निभाना साथिया, देवों के देव महादेव, नो बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, बड़े अच्छे लगते हैं, महाभारत (2013), शोभा सोमनाथ की, जय जग जननी मां दुर्गा और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे शोज में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं।
विकी कौशल और संजय दत्त की फिल्म में किया काम
इसके अलावा अशनूर कौर साल 2024 में आया हिंदी सीरियल सुमन इंदौरी में नजर आई थीं। सुमन इंदौरी में अशनूर कौर लीड रोल में नजर आई थी। अशनूर कौर संजय दत्त की फिल्म संजू में नजर आई थीं। उन्होंने संजू में प्रिया दत्त के यंग किरदार को निभाया था। इसके अलावा, अशनूर विकी कौशल की फिल्म मनमर्जियां में किरण की भूमिका में नजर आई थीं।
9.7 हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स
अशनूर कौर का खुद का एक मेकअप ब्रैंड भी है जिससे उनकी तगड़ी कमाई होती है। अशनूर कौर अपने इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 9.7 फॉलोअर्स हैं। अशूनर बिग बॉस के घर में कैसा परफॉर्म करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।
