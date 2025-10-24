Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बिग बॉसBigg Boss 18 2 Strong Contestants Out From Show Amaal Malik To Go First For Health Issue Report
Bigg Boss 19 : शो से बाहर हो सकते हैं ये 2 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, फैंस को लगेगा बड़ा झटका

Bigg Boss 19 : शो से बाहर हो सकते हैं ये 2 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, फैंस को लगेगा बड़ा झटका

संक्षेप: बिग बॉस 19 से जुड़ा एक अपडेट सामने आया है जो काफी शॉकिंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो से 2 कंटेस्टेंट्स बाहर होने वाले हैं। वहीं इनमें से एक कंटेस्टेंट जिसका नाम सामने आया है वो काफी शॉकिंग है।

Fri, 24 Oct 2025 12:49 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। शो में खूब ट्विस्ट और टर्न्स आते रहते हैं। अब खबर आ रही है कि शो से एक कंटेस्टेंट बाहर होने वाला है और उसके साथ एक और कंटेस्टेंट बाहर होगा यानी 2 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के घर से बाहर जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक ट्विस्ट बताया जा रहा है जो दर्शकों को हैरान कर देगा। वहीं इस पर लोगों के रिएक्शन भी आने लगे हैं।

क्या है अपडेट

बिग बॉस से जुड़ी खबर शेयर करने वाले सोशल मीडिया पेज बिग बॉस तक की रिपोर्ट में लिखा है, 'अनकम्फर्म थियोरी : ऐसा कहा जा रहा है कि अमाल मलिक शायद बिग बॉस 19 से बाहर हो जाएं कुछ दिनों या हफ्ते के लिए वो भी अपनी हेल्थ की वजह से। इसके बाद एक शॉकिंग एविक्शन होगा जिसमें एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बाहर होगा। वो एविक्टिड कंटेस्टेंट फिर सीक्रेट रूम में जाएगा और फिर अमाल अगले हफ्ते उसे ज्वाइन करेंगे।' रिपोर्ट में फिर यह भी लिखा है कि अभी कुछ हालांकि कन्फर्म नहीं है।

लोगों के रिएक्शन

अब इस पर लोगों के काफी रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि अब कुछ हफ्ते ही बच्चे हैं तो ऐसे में वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को सीक्रेट रूम में क्यों रखेंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि अमल जा रहा है, वो उसके लिए शो रोक देंगे क्या? ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने पहले ही अमाल को विनर साबित कर दिया है। एक ने लिखा कि अगर अमाल को सीरियस दिक्कत है तो उन्हें शो नहीं करना चाहिए। हेल्थ से बड़ा तो शो नहीं हो सकता। एक ने लिखा कि अमाल को सीक्रेट रूम में रखो फिर तान्या को एविक्ट कर दो। इसके बाद दोनों को सीक्रेट रूम रख दो...मजा आएगा।

वहीं हाल ही में शो में सब कंटेस्टेंट्स तान्या के खिलाफ चले गए। सभी तान्या के विरोध में बोलते हैं, लेकिन तान्या भी सबके खिलाफ अकेले खड़ी रहती हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Amaal Mallik Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।