पिंक टॉवल पहनकर घूम रहे थे आवेज दरबार, अमाल बोले- क्या लग रहे हो छमिया, मैं तुझे ऐसे ही...

आवेज दरबार बिग बॉस के पहले ही दिन टॉवल में घूमते हुए लाइमलाइट में आ गए। वह पिंक टॉवल पहनकर घूमते दिखे और उन्हें अमाल मलिक ने काफी चिढ़ाया। उन्होंने आवेज को छमिया भी कहा।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 10:05 AM
बिग बॉस 19 शुरू हो गया है और पहले ही एपिसोड में काफी मस्ती देखने को मिली खासकर जब आवेज दरबार पिंक टॉवल पहनकर बाथरूम से आए। आवेज को देखकर बसीर अली और अमाल मलिक उन्हें चिढ़ाते हैं। बसीर पहले उन्हें चिढ़ाते हैं और कहते हैं हाय सेक्सु। वहीं अमाल बोलते हैं कि क्या लग रहे हो छमिया।

अमाल बोले मैं तुझे निहारूंगा

आवेज हंसते हैं उनकी इस बात को सुनकर तो अमाल बोलते हैं कि जब-जब यह ऐसे आएगा इसका नाम आवेजा होना चाहिए। मैं तुझे ऐसे ही निहारूंगा। आवेज लेकिन फिर अपने लुक को रणबीर कपूर के सावरिया फिल्म के टॉवल लुक से कम्पेयर करते हैं और कहते हैं कि सावरिया का भाई बावरिया है।

आवेज ने पैरेंट्स के अलग होने पर की बात

वैसे पहले ही एपिसोड में आवेज अपने पैरेंट्स के अलग होने पर भी बात करते हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि उनका काफी दर्द भरा ब्रेकअप भी हुआ था। उन्होंने बताया कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड उन्हें चीट कर रही थीं और जब उन्हें यह पता चला तो उसके बाद उन्होंने लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया।

मॉम-डैड के अलग होने पर बोले थे आवेज

वहीं पिंकविला से बात करते हुए आवेज ने कहा था, ‘मेरे मॉम-डैड के सेप्रेशन के बाद ना, वो लोग अलग हो गए, मेरे अंदर बचपन में जो झगड़े देखे थे, ज्यादातर क्या होता है मालूम, गलती तेरी भी नहीं होती, तेरी भी नहीं होती, लेकिन किसी को सुनना ही नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उसकी वजह से लफड़े होते हैं, आधे से ज्यादा।’

उन्होंने यह भी कहा था, मुझे कोई लड़की पसंद आ गई थी। मैं अपना 100 प्रतिशत दूंगा तो शायद सब ठीक रहेगा। पर भाई वो मैडम जी ने मेरे आजू भाई जितने दोस्त थे सबके साथ में थी। तबसे मेरा माइंड ऐसा हो गया कि नहीं करना चाहिए। मुझे रहना ही नहीं किसी के साथ।

