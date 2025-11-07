Hindustan Hindi News
अमाल मलिक को लेकर तान्या और मालती के बीच चल रही जंग पर सिंगर के पिता बोले- जो भी हो रहा वो…

संक्षेप: अमाल मलिक बिग बॉस 19 में छाए हुए हैं। उनको लेकर 2 फीमेल कंटेस्टेंट्स के बीच विवाद चल रहा है और वह हैं तान्या मित्तल और मालती चहर। तान्या और मालती दोनों का अमाल को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है।

Fri, 7 Nov 2025 10:43 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में पिछले कुछ दिनों से अमाल मलिक को लेकर तान्या मित्तल और मालती चहर के बीच बड़ा क्लैश चल रहा है। अमाल की स्वेटर पहनने से लेकर उन्हें किस करने के दावे तक, दोनों फीमेल कंटेस्टेंट्स अमाल को लेकर अपनी चाहत को प्रूव करने में लगती हैं। अब इस ट्रायएंगल पर अमाल के पिता डब्बू मलिक का रिएक्शन आया है।

क्या बोले डब्बू

डब्बू ने जूम से बात करते हुए कहा, ‘मुझे ये काफी क्यूट लगा। किसी को लेकर कोई जजमेंट नहीं कर सकता। जो भी यह हो रहा है वो बहुत क्यूट है। ये मिल्स और बून्स है।’

सब कंटेस्टेंट्स के लिए करेंगे पार्टी

डब्बू ने आगे यह भी कहा कि शो के खत्म होने के बाद वह तान्या मित्तल और मालती समेत बाकी कंटेस्टेंट्स से मिलना चाहेंगे। वह बोले, 'मैं सबके लिए एक ग्रैंड पार्टी करूंगा। मैं सबकी तारीफ करता हूं कि कैसे सबने खुद को हैंडल किया है। सब शानदार हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबके लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन करूंगा। इस स्टेज पर बात जीतने और हारने की नहीं है।'

सलमान करते हैं अमाल को सपोर्ट

अमाल को लेकर सलमान खान भेदभाव करते हैं, इन दावों पर डब्बू ने कहा, ‘लोगों को समझना होगा कि अमाल कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कई फिल्मों में काम कर रहा है। वह बाकी म्यूजिशियन की तरह है जो अच्छा काम कर रहा है। उनमें वह प्रभाव नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। लोग खुद इस बारे में बात बना रहे हैं।’

डब्बू ने आगे कहा, पिछले 10 सालों से हम में से किसी ने सलमान खान के साथ काम नहीं किया है। कई साल पहले साल 2015 या 2016 में हमने सलमान के साथ काम किया था। इसके बाद से हमने कभी साथ काम नहीं किया।

Amaal Mallik Bigg Boss 19 tanya mittal

