अमाल मलिक को लेकर तान्या और मालती के बीच चल रही जंग पर सिंगर के पिता बोले- जो भी हो रहा वो…

संक्षेप: अमाल मलिक बिग बॉस 19 में छाए हुए हैं। उनको लेकर 2 फीमेल कंटेस्टेंट्स के बीच विवाद चल रहा है और वह हैं तान्या मित्तल और मालती चहर। तान्या और मालती दोनों का अमाल को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है।

बिग बॉस 19 में पिछले कुछ दिनों से अमाल मलिक को लेकर तान्या मित्तल और मालती चहर के बीच बड़ा क्लैश चल रहा है। अमाल की स्वेटर पहनने से लेकर उन्हें किस करने के दावे तक, दोनों फीमेल कंटेस्टेंट्स अमाल को लेकर अपनी चाहत को प्रूव करने में लगती हैं। अब इस ट्रायएंगल पर अमाल के पिता डब्बू मलिक का रिएक्शन आया है।

क्या बोले डब्बू डब्बू ने जूम से बात करते हुए कहा, ‘मुझे ये काफी क्यूट लगा। किसी को लेकर कोई जजमेंट नहीं कर सकता। जो भी यह हो रहा है वो बहुत क्यूट है। ये मिल्स और बून्स है।’

सब कंटेस्टेंट्स के लिए करेंगे पार्टी डब्बू ने आगे यह भी कहा कि शो के खत्म होने के बाद वह तान्या मित्तल और मालती समेत बाकी कंटेस्टेंट्स से मिलना चाहेंगे। वह बोले, 'मैं सबके लिए एक ग्रैंड पार्टी करूंगा। मैं सबकी तारीफ करता हूं कि कैसे सबने खुद को हैंडल किया है। सब शानदार हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबके लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन करूंगा। इस स्टेज पर बात जीतने और हारने की नहीं है।'

सलमान करते हैं अमाल को सपोर्ट अमाल को लेकर सलमान खान भेदभाव करते हैं, इन दावों पर डब्बू ने कहा, ‘लोगों को समझना होगा कि अमाल कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कई फिल्मों में काम कर रहा है। वह बाकी म्यूजिशियन की तरह है जो अच्छा काम कर रहा है। उनमें वह प्रभाव नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। लोग खुद इस बारे में बात बना रहे हैं।’