bigg boss malyalam season 6 fame jasmine jaffer apologise after guruvayur devaswom temple controversy मंदिर के तालाब में पैर धोने के बाद बढ़ा विवाद तो बिग बॉस मलायलम फेम जैस्मिन ने मांगी माफी, लिखा- जो लोग…
मंदिर के तालाब में पैर धोने के बाद बढ़ा विवाद तो बिग बॉस मलायलम फेम जैस्मिन ने मांगी माफी, लिखा- जो लोग…

गुरुवायुर श्रीकृष्ण मंदिर की रील पर विवाद होने के बाद मलयालम बिग बॉस 6 कंटेस्टेंट जैस्मिन जाफर ने माफी मांग ली है। उनका कहना है कि गलती अनजाने में हुई, वह किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 02:01 PM
बिग बॉस मलयालम सीजन 6 की कंटेस्टेंट जैस्मिन जाफर ने मंदिर के वीडियो शूट पर कॉन्ट्रोवर्सी होने के बाद माफी मांग ली है। इस क्लिप में वह गुरुवायुर श्रीकृष्ण मंदिर के पवित्र माने जाने वाले तालाब में पैर धो रही थीं। इस बात पर लोग भड़क गए थे और उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। जैस्मिन ने लिखा है कि वह किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थीं और ना ही कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती थीं।

जैस्मिन ने मांगी माफी

जैस्मिन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया है, 'जो लोग मुझे प्यार करते हैं और बाकी सभी लोग... मैं समझती हूं कि जो वीडियो मैंने बनाया इससे परेशानी हुई है। मैं जानबूझकर किसी को हर्ट या विवाद नहीं पैदा करना चाहती थी। अपनी अपनी गलती की दिल से माफी मांगती हूं और यह गलती अनजाने में हुई।'

डिलीट कर दी विवादित रील

जैस्मिन ने विवादित रील भी डिलीट कर दी है। उन्होंने सफाई दी कि मन में किसी तरह से अपमान की भावना नहीं थी। गुरुवायुर पुलिस ने कन्फर्म किया कि जैस्मिन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि केरल हाई कोर्ट सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम या शादी के अलावा ना पंडाल में कुछ भी रिकॉर्ड या शूट करने पर बैन लगा रखा है। मंदिर परिसर में शूट करने पर मनाही है।

क्या था विवाद

दरअसल जैस्मिन ने मंदिर परिसर के कुंड में पैर धोए और इसकी रिकॉर्डिंग की। इस कुंड को पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पारंपरिक अनुष्ठान करने से पहले श्रीकृष्ण इस कुंड में नहाते थे। तालाब में देवताओं को स्नान करवाया जाता है। इस मंदिर में गैर हिंदू का आना भी मना है। जैस्मिन ने मंदिर जाकर कुंड में पैर धोए और रील बनाई तो मंदिर प्रबंधन सहित भक्त भी भड़क गए। प्रबंधन ने पूरे मंदिर का शुद्धिकरण भी करवाने की बात कही है। जैस्मिन की हरकत से नाराज के प्रबंधक ओ बी अरुण कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर उनके खिलाफ ऐक्शन लेने की मांग की थी।

