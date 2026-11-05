स्काउट के कान में यंग ने बताया अपना काला सच! कहा- गलफ्रेंड को पता नहीं है कि मैंने 10-12 बार उसे...
शो पर कंटेस्टेंट्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई राज खोलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब यंग डीएसए ने खुद को लेकर जो खुलासा किया उसे सुनकर फैंस के भी होश उड़ गए हैं।
Bigg Boss 20: सलमान खान होस्टेड कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो 'बिग बॉस 20' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। ये शो शुरुआत से ही दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। ये शो लगातार दर्शकों के दिमाग पर कब्जा किए हुए हैं। शो को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट का गेम और भी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। हालांकि, शो से अब तक कई कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुके हैं। शो पर कंटेस्टेंट्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई राज खोलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब यंग डीएसए ने खुद को लेकर जो खुलासा किया उसे सुनकर फैंस के भी होश उड़ गए हैं।
यंग ने दिया अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा
'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट यंग डीएसए अक्सर अपने लव रिलेशनशिप को लेकर बात करते नजर आते हैं। ऐसे में अब यंग ने अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा को कई बार धोखा देने की बात कबूल की है। यंग ने बात तब कही जब उनके घर से उनके लिए ऑडियो मैसेज और तस्वीर सामने आई। लेकिन इस ऑडियो में यंग के पूरे परिवार का मैसेज था, सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला, जिससे वे काफी निराश दिखे। यंग ने अपने दोस्त स्काउट ओपी से ये बात रोते हुए शेयर की।
'मैंने समीक्षा को खो दिया है, स्काउट'
यंग ने स्काउट ओपी से अपनी दुख शेयर करते हुए कहते हैं, 'मैंने समीक्षा को खो दिया है, स्काउट।' यंग की बात सुनते हुए स्काउट उन्हें शांत कराते है और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। स्काउट से यंग ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि मैंने उसे बहुत बार धोखा दिया है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने समीक्षा को लगभग 10-12 बार धोखा दिया है। यह सुनकर स्काउट ने पूछा, 'फिर भी वह तेरे साथ रही ना?'
'उसे पता ही नहीं था'
इसके बाद यंग ने आगे कहा, 'नहीं, उसे पता ही नहीं था।' यानी अभी तक यंग की गर्लफ्रेंड इस बात से अंजान कि वो उसे एक दो नहीं बल्कि 12 बार चीट किया गया है। यंग ने आगे अंदाजा लगाया कि शायद उन्हें इस बारे में तब पता चला होगा जब वे 'बिग बॉस' के घर में आ गए थे। उन्होंने कहा, 'शायद जब मैं यहां आया, तब उसे इस बात का पता चला होगा।' बता दें कि यंग शो में जब से आए है उन्हें अक्सर समीक्षा की तारीफ करते सुना गया है।
घर में बचे अब ये कंटेस्टेंट
'बिग बॉस 20' के घर में 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री की है। वहीं, घर से रोहेद खान, ईशा रिखी, रीति तिवारी, अमन गांधी, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नकुल धुल (मिट्ठू डॉन), मैरी कॉम बाहर हो गई हैं। वहीं, इस वीक 'पंचायत' फेम आसिफ खान भी घर से बेघर हो गए हैं। अब घर में उनके अलावा माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, तन्मय सिंह उर्फ ScoutOp, रैपर यंग DSA (हर्ष विजय माचरे), काजी तौकीर, उदिति सिंह , मनीष गोयल बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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