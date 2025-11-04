Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: अमाल को नॉमिनेट करना चाहती हैं तान्या, नीलम से पूछा- अगर मैं चली गई तो तुझे दुख होगा?

संक्षेप: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार पर अमाल मलिक ने सलमान खान से कहा कि तान्या मित्तल उनकी बहन हैं। वहीं सोमवार के एपिसोड में तान्या बिग बॉस से कहती नजर आईं कि उन्हें अमाल को नॉमिनेट करना है।

Tue, 4 Nov 2025 11:55 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में नॉमिनेशंस पर बात हुई। तान्या मित्तल, जिन्होंने वीकेंड का वार पर सलमान खान के सामने कहा कि वह अमाल मलिक को अपना भाई मानती हैं, उन्होंने बिग बॉस से कहा कि उन्हें अमाल को नॉमिनेट करना है। वह बोलीं, ‘बिग बॉस आप मुझे नॉमिनेशन में बोलने का मौका देना क्योंकि मुझे अमाल को नॉमिनेट करना है।’

‘अरे वाह! मजा आएगा’

इसके बाद, तान्या और फरहाना भट्ट एलिमिनेशन पर बात करने लगीं। फरहाना ने तान्या से कहा, ‘अगर तू इस घर से बाहर चली जाएगी तो नीलम गिरी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीलम जाएगी तो तुझे फर्क पड़ेगा।’ ये सुनने के बाद तान्या ने नीलम को अपने पास बुलाया और फरहाना के सामने कहा, ‘अगर इस हफ्ते मैं चली जाती हूं…।’ नीलम बोलीं, ‘अरे वाह!’ तान्या बोलीं, ‘तुझे दुख होगा?’ नीलम ने कहा, ‘नहीं! मजा आएगा।’

‘मेरे लिए कपड़े भेजना’

नीलम ने आगे कहा, ‘सुन तू घर जाकर हमारे लिए दबाकर वोट करना। पोस्टर्स लगाना अपने गांव में।’ तान्या बोलीं, ‘ग्वालियर।’ नीलम ने आगे कहा, ‘मेरे लिए अच्छे कपड़े भेजना। जूलरी भी भेजना अच्छी-अच्छी खरीदकर। ठीक?’ नीलम की बात सुनकर तान्या हंसने लगीं।

कौन होगा इस हफ्ते नॉमिनेट?

सोशल मीडिया पेज BBTak के मुताबिक, इस हफ्ते गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और नीलम गिरी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होंगे। वहीं अमाल मलिक, शहबाज बदेशा, तान्या मित्तल, मालती चाहर, फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी और कुनिका सदानंद सेव हो जाएंगे। ऐसे में लोगों का कहना है कि इस बार नीलम गिरी या अशनूर में से कोई एक एलिमिनेट होगा।

