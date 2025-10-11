Bigg Boss 19: मुंहबोले भाई जीशान कादरी के एविक्शन पर खुश दिखीं तान्या मित्तल, बोलीं-मुझे पता था

बिग बॉस 19 में आज जीशान कादरी के एविक्शन का एपिसोड दिखाया जाएगा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें जीशान के जाने से उनकी मुंहबोली बहन तान्या मित्तल खुश दिखाई दे रही हैं। यूजर्स तान्या को फेक बता रहे हैं।

बिग बॉस 19 में करीब डेढ़ महिना गुजारने के बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर एक्टर जीशान कादरी कम वोट्स मिलने की वजह से शो से बाहर हो गए हैं। जीशान के जाने से उनके साथ उठने-बैठने वाले उनके दोस्त यार दुखी हैं। जीशान के बाहर जाने का एक वीडियो सामने आया है जिसमें जीशान घरवालों से विदाई लेते दिख रहे हैं। जीशान के जाने से घरवाले उदास हैं। लेकिन एक्टर को अपना भाई बताने वाली तान्या मित्तल यहां खुश दिखाई दे रही हैं। दरअसल, इस नॉमिनेशन में तान्या की दोस्त नीलम भी नॉमिनेटेड थीं। ऐसे में माना जा रहा था की नीलम इस हफ्ते शो से बाहर हो सकती हैं।

जीशान के जाने पर तान्या का रिएक्शन पिछले हफ्ते हुए नॉमिनेशन टास्क में अभिषेक और गैंग ने जीशान कादरी को नॉमिनेटेड किया था। जीशान को ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिला और वो आउट हो गए। उनके एविक्शन का एक वीडियोसामने आया है जिसमें तान्या इमोशनल जीशान के सामने खुशी से कहती दिख रही हैं, “मुझे पता था नीलम नहीं जाएगी।” तान्या, जीशान को अपना बड़ा भाई बताती थीं, ऐसे में एक्टर के एविक्शन पर उनका ऐसा रिएक्शन फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। एक यूजर ने उन्हें मतलबी बताया और अन्य एक यूजर ने सबसे फेक कंटेस्टेंट।