Bigg Boss 19 में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, होने जा रही है इस कंटेस्टेंट के करीबी की वाइल्ड कार्ड एंट्री

बिग बॉस शो में दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है। अपकमिंग वीकेंड का वार में ही सलमान खान नए शख्स को जनता से रूबरू कराएंगे जो काफी मजेदार होगा। इस खबर ने ऑडियंस की एक्साइटमेंट को फुल बढ़ा दिया है।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। इस शो में टास्क को लेकर कंटेस्टेंट के बीच काफी घमासान मचा हुआ है। जीत को लेकर हर कोई एक-दूसरे का दुश्मन बन रहा है। हाल ही में घर में टास्क में कंटेस्टेंट के बीच जमकर हाथापाई तक देखने को मिला। यही नहीं, हाल ही में आई टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19'को 1.4 रेटिंग मिली है, जो काफी अच्छा है। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शो में दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है।

शो में होगी दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री टेलीचक्कर की रिपोर्ट के अनुसार 'बिग बॉस 19' में एक धमाका होने वाला है, जो शो को और भी चटपटा बना देगा। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस शो में दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है। अपकमिंग वीकेंड का वार में ही सलमान खान नए शख्स को जनता से रूबरू कराएंगे जो काफी मजेदार होगा। खबरों के मुताबिक घर में एंट्री करने वाला नया कंटेस्टेंट गौरव खन्ना के करीब है। फिलहाल, अभी तक दूसरे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट का नाम सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट कर कयास लगा रहे हैं कि ये कहीं रूपाली गांगुली तो नहीं, तो कईयों ने कहा कि हो सकता है कि गौरव की पत्नी शो में आ रही हों। लेकिन इस खबर ने ऑडियंस की एक्साइटमेंट को फुल बढ़ा दिया है। फैंस जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि अब घर में कौन एंट्री करने जा रहा है।