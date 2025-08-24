तान्या ने सलमान खान से पूछा, सच्चा प्यार हमेशा अधूरा रह जाता है?, दंग कर देगा सुपरस्टार का जवाब

Bigg Boss 19 Salman Khan: ‘बिग बॉस 19’ शुरू हो गया है। सलमान खान ने पहले दिन दर्शकों को शो के 16 कंटेस्टेंट्स से मिलवाया और शो की नई थीम के बारे में बताया।

‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड प्रीमियर धूमधाम से हुआ। शो के पहले ही एपिसोड में ऐसा पल आया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल, स्टेज पर आईं तीसरी कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने होस्ट सलमान खान से एक सीधा, लेकिन मजेदार सवाल पूछ डाला। उन्होंने पूछा, “क्या सच्चा प्यार हमेशा अधूरा ही रह जाता है?”

सलमान खान का जवाब इस पर सलमान ने बिना झिझके जवाब दिया, “मुझे तो सच्चा प्यार आज तक कभी हुआ ही नहीं है।” उनका यह जवाब दर्शकों को हैरान करने के साथ-साथ मुस्कुराने पर भी मजबूर कर रहा है।

कौन हैं तान्या? तान्या मित्तल को मिस एशिया 2018 का खिताब मिल चुका है। वह ‘बिग बॉस 19’ की तीसरी कंटेस्टेंट के रूप में घर में दाखिल हुई हैं। प्रीमियर नाइट पर सलमान के साथ उनकी यह बातचीत शो का हाइलाइट बन गई है।

शो के 16 कंटेस्टेंट्स शो में कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री ली है, जिनमें अशनूर कौर, जीशान कादरी, कुनिका सदानंद, गौरव खन्ना, नगमा मिराजकर, अवेज दरबार, अमाल मलिक, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नतालिया जानोसजेक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, नीलम गिरि, नेहल चुडासमा, बेसिर बॉब और मृदुल तिवारी का नाम शामिल है।