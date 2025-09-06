BB19: सलमान पर ही भड़क गए गौरव खन्ना के फैंस, वीकेंड का वार में कहा था 'निष्क्रिय कंटेस्टेंट'

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: सलमान खान ने वीकेंड का वार में गौरव खन्ना समेत अशनूर कौर और अमाल मलिक की भी क्लास ली। सलमान खान ने इन खिलाड़ियों को कॉफी ऑफर करते हुए निष्क्रिय कंटेस्टेंट बताया।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में गौरव खन्ना की एंट्री काफी दमदार रही थी। 'अनुपमा' फेम एक्टर को टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो में देखने के लिए दर्शक काफी एक्साइटेड भी थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि गौरव सेफ साइड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को लेकर होस्ट सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' में गौरव खन्ना की क्लास ली और उन्हें घर के मुद्दों पर अपनी राय नहीं रखने के लिए डांटा।

सलमान ने लगाई गौरव की क्लास बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस ताजा खबर' ने अपनी एक पोस्ट में बताया, "वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना की क्लास ली और उन्हें एक इनएक्टिव (निष्क्रिय) कंटेस्टेंट बताया। सलमान खान ने बताया कि अगर वह उन्हें घर के लीडर के तौर पर देखें तो घर के हर झगड़े को लेकर उनका मजबूत पक्ष कहां है? वह घर में सही का पक्ष लेते नजर क्यों नहीं आ रहे हैं।"

सपोर्ट में खड़े गौरव खन्ना के फैंस गौरव खन्ना को डांट पड़ने पर उनके फैंस सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में खड़े नजर आए। एक फॉलोअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "अगर गौरव निष्क्रिय कंटेस्टेंट है तो फिर नगमा और आवेज तो अस्तित्व में ही नहीं हैं।" दूसरे ने लिखा, "अगर गौरव निष्क्रिय हैं तो फिर नगमा तो बतौर कंटेस्टेंट गिनना ही नहीं चाहिए।" एक शख्स ने लिखा, "यह क्या बात हुई, कोई फालतू लड़ाइयां नहीं कर रहा है तो वह निष्क्रिय कंटेस्टेंट हो गया।" इसी तरह के ढेरों रिएक्शन गौरव खन्ना के सपोर्ट में आए हैं।